Ca mắc mới ở Hà Nội tăng nhanh, biến thể nào của chủng Omicron đang chiếm ưu thế?

Tin y tế 09/03/2022 09:10

Theo Sở Y tế TP.Hà Nội, trong 24 giờ tính đến 18h ngày 8/3, trên địa bàn TP ghi nhận 32.650 ca mắc COVID-19, tăng 333 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 13.692 ca tại cộng đồng và 18.958 ca đã cách ly.

Theo nguồn tin từ báo Chính Phủ, trước tình hình số ca mắc COVID-19 gia tăng, biến chủng Omicron đã lây trong cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 998/SYT-NVY về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, biến thể SARS-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; Phòng y tế các quận, huyện, thị xã; Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã; các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội là đầu mối phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; các đơn vị có khả năng giải trình tự gene đối với virus SARS-CoV-2; Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc, giải trình tự gene các ca nhiễm COVID-19. 

Từ đó, đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng Omicron trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, qua đánh giá, CDC Hà Nội xác định biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron

Điều đáng nói, biến thể phụ BA.2 lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1. BA.2 có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn BA.1 khoảng 30%. 

Omicron 1
Ảnh minh họa: Interent

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong 24 giờ tính đến 18h ngày 8/3, trên địa bàn TP.Hà Nội ghi nhận 32.650 ca mắc COVID-19, tăng 333 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 13.692 ca tại cộng đồng và 18.958 ca đã cách ly.

Bệnh nhân phân bố tại 545 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 1.674 ca, Sóc Sơn 1.645 ca, Long Biên 1.541 ca, Hoài Đức 1.536 ca, Hoàng Mai 1.474 ca...

Đến hết ngày 7/3, TP Hà Nội có 680.478 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, giảm 2.205 bệnh nhân so với ngày trước. Trong đó có 674.149 người theo dõi, cách ly tại nhà, chiếm 99%; 773 người cách ly tại cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và các quận, huyện, thị xã; 5.196 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của TP, 360 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ngày 8/3, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, cả nước ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới, riêng Hà Nội chiếm hơn 32.000 F0

Ngày 8/3, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, cả nước ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới, riêng Hà Nội chiếm hơn 32.000 F0

Tính từ 16h ngày 07/3 đến 16h ngày 08/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 162.415 ca ghi nhận trong nước (tăng 15.080 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 104.353 ca trong cộng đồng).

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Từ khóa:   Omicron COVID-19 bản tin COVID-19

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