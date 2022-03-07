Ngày 7/3, Việt Nam ghi nhận 147.358 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai có số ca mắc mới TĂNG nhiều nhất so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 7/3, Việt Nam ghi nhận 147.358 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (32.317), Nghệ An (10.153), Bắc Ninh (7.873), Phú Thọ (4.326), Hưng Yên (3.978), Sơn La (3.953), Hòa Bình (3.866), Hải Dương (3.799), Bình Dương (3.644), Nam Định (3.455), Lạng Sơn (3.118), Tuyên Quang (2.989), Quảng Ninh (2.915), Thái Nguyên (2.793), Bắc Giang (2.793), Đắk Lắk (2.789), Vĩnh Phúc (2.783), Ninh Bình (2.624), Cà Mau (2.534), Thái Bình (2.410), Hà Nam (2.391), Gia Lai (2.363), Cao Bằng (2.225), Điện Biên (2.189), Quảng Bình (2.161), TP. Hồ Chí Minh (2.120), Hà Giang (2.110), Yên Bái (2.100), Lào Cai (1.969), Bình Phước (1.924), Đà Nẵng (1.883), Bình Định (1.869), Lai Châu (1.748), Quảng Trị (1.590), Khánh Hòa (1.566), Thanh Hóa (1.151), Lâm Đồng (1.125), Hải Phòng (947), Bến Tre (912), Phú Yên (857), Hà Tĩnh (847), Đắk Nông (807), Bà Rịa - Vũng Tàu (757), Tây Ninh (683), Quảng Ngãi (571), Bắc Kạn (567), Bình Thuận (524), Kon Tum (359), Quảng Nam (346), Thừa Thiên Huế (322), Bạc Liêu (314), Vĩnh Long (217), Kiên Giang (126), Cần Thơ (126), Trà Vinh (111), Long An (96), Sóc Trăng (55), Đồng Tháp (49), Đồng Nai (43), An Giang (43), Tiền Giang (24), Hậu Giang (19), Ninh Thuận (17).

- Tính từ 16h ngày 6/3 đến 16h ngày 7/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 90.399 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-4.207), TP. Hồ Chí Minh (-759), Bắc Kạn (-583).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+2.740), Nghệ An (+2.574), Gia Lai (+2.363).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 124.945 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.582.058 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 46.385 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.574.560 ca, trong đó có 2.715.623 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (553.040), Hà Nội (427.351), Bình Dương (315.504), Bắc Ninh (151.409), Quảng Ninh (128.316).