Bộ Y tế: Số ca mắc Covid-19 chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh, đề xuất tạm dừng thông báo số ca mỗi ngày

Tin y tế 05/03/2022 19:23

Bộ Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho phép tạm dừng việc thông báo số nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày để tránh gây hoang mang.

Theo nguồn tin từ VOV, Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 5/3, Bộ Y tế đã có báo cáo chi tiết về tình hình dịch bệnh, đồng thời xin ý kiến Ban Chỉ đạo tạm dừng thông báo số nhiễm SARS-CoV-2 hằng ngày để tránh gây hoang mang.

Bộ Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo cho phép tạm dừng việc thông báo số nhiễm SARSCoV-2 hàng ngày để tránh gây hoang mang vì số ca nhiễm chỉ là 1 trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh

Cụ thể, Theo báo cáo của Bộ Y tế, so với tháng trước, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên cả nước tăng 197,9%, số ca tử vong giảm 47,1%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng, nguy kịch giảm 43,1%. Tỷ lệ tử vong/mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng trước (1%).

Bộ Y tế nhận định, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128.

Tuy vậy, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua (với khoảng 50.000-75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca), số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi; số trường hợp nặng, nguy kịch bắt đầu có sự gia tăng 37,6% so với tháng trước, số trường hợp tử vong trên dưới 100 ca mỗi ngày và hiện vẫn trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế.

Dẫn tin từ VTC News, cũng trong buổi họp, Bộ Y tế thông tin, trong 30 ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân (từ 29/01/2022 - 28/02/2022), cả nước tiêm được hơn 14 triệu liều, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại (hơn 12 triệu liều), góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Như vậy nước ta cơ bản bao phủ 2 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. 

Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4% là cơ bản đáp ứng tiến độ (ước khoảng hơn 75% đối tượng đến lịch tiêm mũi 3 đã được tiêm chủng). Đến hết Quý I/2022, ước khoảng 60% người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian để tiêm mũi 3 vì có khoảng 23,4 triệu người cần tiêm liều bổ sung để hoàn thành lộ trình tiêm đủ liều cơ bản chủ yếu được tiêm từ tháng 1/2022 do đó thời gian tiêm mũi 3 cho các đối tượng này là từ tháng 4/2022.

Hiện nay, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch, được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo Hướng dẫn của Bộ, theo Nghị quyết 128 và căn cứ kết quả đánh giá, các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt các biện pháp đáp ứng phù hợp, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

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