Ngày 4/3, Việt Nam ghi nhận 125.587 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Lai Châu và Bình Dương là 3 địa phương có số ca tăng nhiều nhất so với ngày trước đó

Tin y tế 04/03/2022 18:44

Tính từ 16h ngày 03/3 đến 16h ngày 04/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.788 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 79.992 ca trong cộng đồng).

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 4/3, Việt Nam ghi nhận 125.587 ca mắc COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 03/3 đến 16h ngày 04/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.788 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 79.992 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (21.395), Nghệ An (6.657), Bắc Ninh (6.011), Sơn La (4.182), Quảng Ninh (3.919), Nam Định (3.870), Hưng Yên (3.702), Lạng Sơn (3.335), Phú Thọ (3.288), Bình Dương (3.201), TP. Hồ Chí Minh (3.070), Vĩnh Phúc (2.814), Thái Nguyên (2.670), Bắc Giang (2.653), Lai Châu (2.637), Hòa Bình (2.593), Tuyên Quang (2.582), Đắk Lắk (2.560), Ninh Bình (2.405), Yên Bái (2.385), Hải Dương (2.317), Quảng Bình (2.305), Cao Bằng (2.159), Khánh Hòa (2.142), Thái Bình (2.138), Hà Giang (2.124), Lào Cai (1.984), Bình Phước (1.958), Hà Nam (1.896), Điện Biên (1.806), Bình Định (1.703), Đà Nẵng (1.689), Cà Mau (1.608), Gia Lai (1.276), Thanh Hóa (1.128), Quảng Trị (1.110), Lâm Đồng (1.088), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.067), Đắk Nông (894), Hà Tĩnh (846), Bến Tre (781), Phú Yên (776), Tây Ninh (697), Bắc Kạn (509), Quảng Ngãi (431), Thừa Thiên Huế (385), Bình Thuận (384), Quảng Nam (357), Vĩnh Long (341), Trà Vinh (313), Kon Tum (255), Bạc Liêu (250), Đồng Nai (179), Long An (154), Cần Thơ (133), Kiên Giang (130), Hải Phòng (106), An Giang (49), Đồng Tháp (48), Ninh Thuận (39), Sóc Trăng (38), Tiền Giang (23), Hậu Giang (23).

- Ngày 04/3/2022, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 29.074 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 18.970 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-2.475), Lào Cai (-430), Bà Rịa - Vũng Tàu (-254).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+2.734), Lai Châu (+2.637), Bình Dương (+919).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 101.812 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.059.262 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 41.093 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.051.832 ca, trong đó có 2.586.619 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (545.057), Hà Nội (340.443), Bình Dương (304.810), Đồng Nai (119.444), Tây Ninh (102.004).

Ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận 118.790 ca mắc COVID-19, 2 địa phương đăng ký bổ sung gần 30.000 trường hợp

Ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận 118.790 ca mắc COVID-19, 2 địa phương đăng ký bổ sung gần 30.000 trường hợp

Tính từ 16h ngày 02/3 đến 16h ngày 03/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.500 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 77.226 ca trong cộng đồng).

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