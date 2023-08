Ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận 118.790 ca mắc COVID-19, 2 địa phương đăng ký bổ sung gần 30.000 trường hợp

- Tính từ 16h ngày 02/3 đến 16h ngày 03/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.500 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 77.226 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (18.661), Nghệ An (6.152), Bắc Ninh (5.648), Quảng Ninh (3.956), Nam Định (3.801), Sơn La (3.751), Hưng Yên (3.497), Lạng Sơn (3.250), Phú Thọ (3.168), TP. Hồ Chí Minh (3.126), Vĩnh Phúc (2.835), Thái Nguyên (2.793), Bắc Giang (2.673), Hòa Bình (2.610), Hải Phòng (2.581), Đắk Lắk (2.480), Lào Cai (2.414), Ninh Bình (2.364), Hải Dương (2.360), Yên Bái (2.358), Quảng Bình (2.335), Bình Dương (2.282), Tuyên Quang (2.269), Hà Giang (2.178), Thái Bình (2.131), Khánh Hòa (1.977), Bình Phước (1.948), Điện Biên (1.843), Cao Bằng (1.838), Cà Mau (1.708), Hà Nam (1.645), Đà Nẵng (1.465), Bình Định (1.450), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.321), Thanh Hóa (1.056), Gia Lai (1.002), Quảng Trị (995), Lâm Đồng (983), Đắk Nông (836), Phú Yên (835), Hà Tĩnh (828), Bến Tre (817), Tây Ninh (691), Bắc Kạn (537), Bình Thuận (486), Quảng Ngãi (453), Thừa Thiên Huế (351), Quảng Nam (346), Vĩnh Long (293), Bạc Liêu (260), Đồng Nai (237), Kon Tum (193), Long An (165), Cần Thơ (147), Kiên Giang (101), Trà Vinh (83), An Giang (55), Đồng Tháp (47), Ninh Thuận (36), Sóc Trăng (35), Tiền Giang (29), Hậu Giang (15).