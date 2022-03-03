Ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận 118.790 ca mắc COVID-19, 2 địa phương đăng ký bổ sung gần 30.000 trường hợp

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận 118.790 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (18.661), Nghệ An (6.152), Bắc Ninh (5.648), Quảng Ninh (3.956), Nam Định (3.801), Sơn La (3.751), Hưng Yên (3.497), Lạng Sơn (3.250), Phú Thọ (3.168), TP. Hồ Chí Minh (3.126), Vĩnh Phúc (2.835), Thái Nguyên (2.793), Bắc Giang (2.673), Hòa Bình (2.610), Hải Phòng (2.581), Đắk Lắk (2.480), Lào Cai (2.414), Ninh Bình (2.364), Hải Dương (2.360), Yên Bái (2.358), Quảng Bình (2.335), Bình Dương (2.282), Tuyên Quang (2.269), Hà Giang (2.178), Thái Bình (2.131), Khánh Hòa (1.977), Bình Phước (1.948), Điện Biên (1.843), Cao Bằng (1.838), Cà Mau (1.708), Hà Nam (1.645), Đà Nẵng (1.465), Bình Định (1.450), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.321), Thanh Hóa (1.056), Gia Lai (1.002), Quảng Trị (995), Lâm Đồng (983), Đắk Nông (836), Phú Yên (835), Hà Tĩnh (828), Bến Tre (817), Tây Ninh (691), Bắc Kạn (537), Bình Thuận (486), Quảng Ngãi (453), Thừa Thiên Huế (351), Quảng Nam (346), Vĩnh Long (293), Bạc Liêu (260), Đồng Nai (237), Kon Tum (193), Long An (165), Cần Thơ (147), Kiên Giang (101), Trà Vinh (83), An Giang (55), Đồng Tháp (47), Ninh Thuận (36), Sóc Trăng (35), Tiền Giang (29), Hậu Giang (15).

- Tính từ 16h ngày 02/3 đến 16h ngày 03/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.500 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 77.226 ca trong cộng đồng).

- Ngày 03/3/2022, Sở Y tế Hải Dương đăng ký bổ sung 29.360 ca và Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 28.000 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu (-1.151), Bắc Kạn (-687), Đắk Nông (-555).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+3.547), Nghệ An (+1.823), Bình Dương (+1.249).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 95.127 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.885.631 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 39.335 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.878.220 ca, trong đó có 2.547.708 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (541.987), Hà Nội (319.048), Bình Dương (301.609), Đồng Nai (101.825), Tây Ninh (96.555).