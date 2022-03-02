Ngày 2/3, cả nước ghi nhận KỶ LỤC 110.301 ca mắc COVID-19, có 74.166 ca trong cộng đồng

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 2/3, Việt Nam ghi nhận 110.301 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (15.114), Bắc Ninh (4.698), Nghệ An (4.329), Quảng Ninh (3.992), Sơn La (3.672), Hưng Yên (3.458), Lạng Sơn (3.186), Nam Định (3.176), Phú Thọ (2.993), Vĩnh Phúc (2.934), Lào Cai (2.756), TP. Hồ Chí Minh (2.746), Thái Nguyên (2.684), Đắk Lắk (2.667), Hòa Bình (2.599), Bắc Giang (2.546), Hải Phòng (2.510), Hải Dương (2.318), Yên Bái (2.293), Ninh Bình (2.293), Quảng Bình (2.270), Tuyên Quang (2.237), Hà Giang (2.179), Khánh Hòa (2.076), Thái Bình (2.058), Bình Phước (1.699), Điện Biên (1.572), Đà Nẵng (1.458), Cao Bằng (1.438), Đắk Nông (1.391), Thanh Hóa (1.389), Bình Định (1.380), Hà Nam (1.345), Bắc Kạn (1.224), Cà Mau (1.180), Lai Châu (1.151), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.123), Gia Lai (1.093), Quảng Trị (1.084), Lâm Đồng (1.059), Bình Dương (1.033), Phú Yên (968), Hà Tĩnh (797), Quảng Ngãi (465), Tây Ninh (452), Bến Tre (419), Quảng Nam (396), Bình Thuận (395), Thừa Thiên Huế (331), Bạc Liêu (283), Vĩnh Long (276), Trà Vinh (234), Kon Tum (200), Đồng Nai (189), Cần Thơ (156), Long An (150), Kiên Giang (41), An Giang (30), Sóc Trăng (28), Ninh Thuận (27), Đồng Tháp (20), Hậu Giang (12), Tiền Giang (8 ).

- Tính từ 16h ngày 01/3 đến 16h ngày 02/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước (tăng 11.537 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 74.166 ca trong cộng đồng).

- Ngày 02/3/2022, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 20.866 ca, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 12.691 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 7.994 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lào Cai (-642), Gia Lai (-299), Cao Bằng (-280).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+1.791), Thanh Hóa (+896), Bắc Ninh (+765).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 88.033 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.709.481 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 37.552 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.702.080 ca, trong đó có 2.513.968 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (538.861), Hà Nội (300.387), Bình Dương (299.327), Đồng Nai (101.588), Tây Ninh (91.384).