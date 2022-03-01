Ngày 1/3, Việt Nam ghi nhận 98.762 ca mắc COVID-19, tăng 4.367 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 1/3, Việt Nam ghi nhận 98.762 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (13.323), Quảng Ninh (4.011), Bắc Ninh (3.933), Nghệ An (3.864), Lào Cai (3.398), Hưng Yên (3.393), Sơn La (3.087), Nam Định (3.072), Phú Thọ (2.966), Vĩnh Phúc (2.913), Thái Nguyên (2.788), Hòa Bình (2.574), Lạng Sơn (2.534), Hà Giang (2.444), Hải Dương (2.355), Hải Phòng (2.309), Bắc Giang (2.209), Ninh Bình (2.174), Yên Bái (2.118), Đắk Lắk (2.116), Tuyên Quang (2.063), TP. Hồ Chí Minh (2.022), Thái Bình (1.960), Khánh Hòa (1.880), Cao Bằng (1.718), Quảng Bình (1.659), Gia Lai (1.392), Đà Nẵng (1.387), Cà Mau (1.303), Bình Phước (1.291), Điện Biên (1.228), Hà Nam (1.095), Lâm Đồng (1.092), Lai Châu (1.045), Bình Định (995), Bà Rịa - Vũng Tàu (856), Đắk Nông (855), Bình Dương (846), Hà Tĩnh (786), Phú Yên (675), Quảng Trị (524), Tây Ninh (507), Thanh Hóa (493), Bắc Kạn (474), Quảng Nam (392), Quảng Ngãi (381), Bình Thuận (375), Thừa Thiên Huế (319), Bạc Liêu (218), Trà Vinh (198), Kon Tum (196), Bến Tre (193), Đồng Nai (163), Vĩnh Long (162), Cần Thơ (154), Long An (88), Kiên Giang (47), Đồng Tháp (32), Sóc Trăng (32), Ninh Thuận (32), An Giang (21), Tiền Giang (8 ), Hậu Giang (5).

- Tính từ 16h ngày 28/02 đến 16h ngày 01/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 98.743 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.367 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 66.861 ca trong cộng đồng).

- Ngày 01/3/2022, Sở Y tế Hà Giang đăng ký bổ sung 15.382 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Hà Giang.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (-5.094), Lai Châu (-618), Quảng Trị (-454).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+1.392), Thái Nguyên (+1.296), Sơn La (+984).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 80.898 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.557.629 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 36.014 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.550.249 ca, trong đó có 2.477.066 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (536.115), Bình Dương (298.294), Hà Nội (285.273), Đồng Nai (101.399), Tây Ninh (90.932).