Ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận 94.385 ca mắc COVID-19, tăng 7.410 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 28/02/2022 18:00

Tính từ 16h ngày 27/02 đến 16h ngày 28/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 94.376 ca ghi nhận trong nước (tăng 7.410 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 66.227 ca trong cộng đồng).

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận 94.385 ca mắc COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 27/02 đến 16h ngày 28/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 94.376 ca ghi nhận trong nước (tăng 7.410 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 66.227 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (12.850), Quảng Ninh (9.105), Nghệ An (3.958), Bắc Ninh (3.572), Hưng Yên (3.309), Lào Cai (3.233), Nam Định (2.921), Phú Thọ (2.887), Vĩnh Phúc (2.852), Hòa Bình (2.493), Lạng Sơn (2.439), Hải Dương (2.337), Tuyên Quang (2.287), Đắk Lắk (2.276), Hải Phòng (2.216), Ninh Bình (2.196), Sơn La (2.103), Hà Giang (2.080), Yên Bái (1.998), Bắc Giang (1.986), Thái Bình (1.848), TP. Hồ Chí Minh (1.790), Quảng Bình (1.735), Lai Châu (1.663), Thái Nguyên (1.492), Bình Phước (1.232), Cao Bằng (1.201), Đà Nẵng (1.128), Khánh Hòa (1.117), Điện Biên (1.018), Quảng Trị (978), Hà Nam (925), Bình Định (887), Đắk Nông (856), Cà Mau (836), Thanh Hóa (788), Hà Tĩnh (760), Phú Yên (744), Lâm Đồng (708), Bà Rịa - Vũng Tàu (589), Quảng Nam (437), Bình Dương (393), Quảng Ngãi (373), Bến Tre (258), Tây Ninh (250), Thừa Thiên Huế (212), Bình Thuận (199), Kon Tum (196), Bạc Liêu (149), Đồng Nai (106), Trà Vinh (74), Long An (71), Vĩnh Long (65), Sóc Trăng (43), Kiên Giang (42), Cần Thơ (39), Đồng Tháp (27), Ninh Thuận (20), An Giang (13), Tiền Giang (11), Hậu Giang (5).

- Ngày 28/02/2022, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 28.095 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Quảng Ninh.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (-2521), Gia Lai (-846), Bình Dương (-406).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (+3.108), Lai Châu (+1.663), Hà Nội (+1.333).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 74.773 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.443.485 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 34.859 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.436.124 ca, trong đó có 2.436.134 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (534.093), Bình Dương (297.448), Hà Nội (271.950), Đồng Nai (101.236), Tây Ninh (90.425).

Ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận 86.990 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 11.000 ca nhiễm

Ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận 86.990 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 11.000 ca nhiễm

Tính từ 16h ngày 26/02 đến 16h ngày 27/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 86.990 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 86.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.996 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 58.680 ca trong cộng đồng).

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