Bản tin tối của Bộ Y tế ghi nhận, ngày 26/2, Hà Nội có thêm 10.783 ca mắc mới, trong đó 3.709 ca cộng đồng, 7.074 ca đã cách ly.
- Ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng mạnh, Sở Y tế TP.HCM ra văn bản KHẨN
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Bản tin tối của Bộ Y tế ghi nhận, ngày 26/2, Hà Nội có thêm 10.783 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3.709 ca cộng đồng, 7.074 ca đã cách ly.
Trong đó, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 537 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (541); Mê Linh (531); Thạch Thất (478); Quốc Oai (385); Hai Bà Trưng (331). 2. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 250.757 ca.