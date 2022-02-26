Bản tin tối của Bộ Y tế ghi nhận, ngày 26/2, Hà Nội có thêm 10.783 ca mắc mới, trong đó 3.709 ca cộng đồng, 7.074 ca đã cách ly.

Bản tin tối của Bộ Y tế ghi nhận, ngày 26/2, Hà Nội có thêm 10.783 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3.709 ca cộng đồng, 7.074 ca đã cách ly.

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Trong đó, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 537 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (541); Mê Linh (531); Thạch Thất (478); Quốc Oai (385); Hai Bà Trưng (331). 2. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 250.757 ca.

Ngày 26/2, Việt Nam ghi nhận 77.982 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 10.000 ca bệnh, nhiều địa phương có F0 tăng mạnh Tính từ 16h ngày 25/02 đến 16h ngày 26/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước (giảm 804 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 64.285 ca trong cộng đồng).

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