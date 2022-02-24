Ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng mạnh, Sở Y tế TP.HCM ra văn bản KHẨN

Tin y tế 24/02/2022 08:21

Sở Y tế cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ngày 23/2, Sở Y tế TP.HCM vừa ra văn bản khẩn gửi đến các bệnh viện trên địa bàn TP về việc đảm bảo cung cấp oxy cho người bệnh Covid-19 khi số ca bệnh tăng trong thời gian gần đây.

Cụ thể, Sở Y tế cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh.

 

Để đảm bảo việc cung cấp nhu cầu oxy cho người bệnh được kịp thời, hiệu quả. Sở Y tế đề nghị các bệnh viện quận, huyện; bệnh viện dã chiến; các đơn vị y tế ngoài công lập trên địa bàn TP khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kịch bản theo số ca nhập viện tại đơn vị. Đồng thời, rà soát các hợp đồng với nhà cung cấp oxy để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời và có cơ số dự trữ ít nhất 1 tuần cho nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, kiểm tra các bồn oxy lỏng, đường dẫn oxy, các chai oxy... đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi vận hành.

Cũng trong chiều ngày 23/2, Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, Tính từ 16h ngày 22/02 đến 16h ngày 23/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 60.355 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 60.338 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 42.145 ca trong cộng đồng). Tại TP.HCM ghi nhận 1.451 ca bệnh.

 

Ngày 22/2/2022, cả nước ghi nhận 55.879 ca mắc COVID-19, tăng gần 10.000 ca so với ngày trước đó

Ngày 22/2/2022, cả nước ghi nhận 55.879 ca mắc COVID-19, tăng gần 10.000 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 21/02 đến 16h ngày 22/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 55.879 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 55.871 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.010 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 39.728 ca trong cộng đồng).

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