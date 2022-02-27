Ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận 86.990 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 11.000 ca nhiễm

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận 86.990 ca mắc COVID-19.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (11.517), Quảng Ninh (5.997), Lạng Sơn (4.960), Hưng Yên (3.225), Bắc Ninh (3.037), Nghệ An (2.941), Nam Định (2.764), Vĩnh Phúc (2.758), Phú Thọ (2.565), Sơn La (2.509), Tuyên Quang (2.350), Hòa Bình (2.298), Lào Cai (2.272), Hải Dương (2.226), Hải Phòng (2.114), Ninh Bình (2.031), Đắk Lắk (2.012), Bắc Giang (1.999), Yên Bái (1.994), TP. Hồ Chí Minh (1.969), Thái Bình (1.733), Hà Giang (1.708), Thái Nguyên (1.496), Quảng Bình (1.351), Khánh Hòa (1.260), Cao Bằng (1.141), Bình Phước (1.118), Điện Biên (1.118), Bình Định (1.048), Đà Nẵng (978), Thanh Hóa (859), Gia Lai (846), Hà Nam (818), Bình Dương (799), Quảng Trị (757), Phú Yên (749), Hà Tĩnh (742), Lâm Đồng (702), Bà Rịa - Vũng Tàu (669), Cà Mau (547), Đắk Nông (512), Quảng Nam (462), Quảng Ngãi (258), Tây Ninh (241), Bình Thuận (221), Thừa Thiên Huế (205), Bến Tre (202), Kon Tum (199), Bạc Liêu (143), Vĩnh Long (135), Đồng Nai (79), Kiên Giang (78), Trà Vinh (73), Long An (58), Cần Thơ (50), An Giang (27), Ninh Thuận (18), Đồng Tháp (11), Hậu Giang (6), Tiền Giang (6), Bắc Kạn (5).

- Tính từ 16h ngày 26/02 đến 16h ngày 27/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 86.990 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 86.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.996 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 58.680 ca trong cộng đồng).

- Ngày 27/02/2022, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Phú Thọ.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (-1.044), Lai Châu (-475), Tuyên Quang (-387).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (+3.960), Quảng Ninh (+3.438), Bắc Ninh (+996).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 67.986 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.321.005 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 33.619 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.313.653 ca, trong đó có 2.409.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (532.303), Bình Dương (297.055), Hà Nội (259.100), Đồng Nai (101.130), Tây Ninh (90.175).