Ngày 5/3, cả nước ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, tăng 6.212 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 5/3, Việt Nam ghi nhận 131.817 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (25.013), Bắc Ninh (7.161), Nghệ An (6.460), Sơn La (4.228), Phú Thọ (3.864), Hưng Yên (3.818), Bình Dương (3.608), Nam Định (3.536), Lạng Sơn (3.251), Quảng Ninh (2.998), TP. Hồ Chí Minh (2.984), Đắk Lắk (2.916), Vĩnh Phúc (2.805), Hòa Bình (2.799), Thái Nguyên (2.792), Tuyên Quang (2.747), Bắc Giang (2.573), Ninh Bình (2.525), Quảng Bình (2.338), Yên Bái (2.278), Thái Bình (2.240), Cao Bằng (2.212), Hải Dương (2.182), Bình Phước (2.158), Hà Nam (2.146), Khánh Hòa (2.102), Hà Giang (2.081), Điện Biên (2.051), Đà Nẵng (1.967), Lào Cai (1.945), Bình Định (1.894), Cà Mau (1.732), Lai Châu (1.709), Gia Lai (1.481), Quảng Trị (1.183), Thanh Hóa (1.099), Lâm Đồng (1.060), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.024), Đắk Nông (967), Hà Tĩnh (832), Phú Yên (721), Bến Tre (708), Tây Ninh (649), Hải Phòng (598), Bình Thuận (557), Trà Vinh (456), Quảng Ngãi (416), Vĩnh Long (416), Bắc Kạn (368), Thừa Thiên Huế (364), Quảng Nam (351), Kon Tum (303), Bạc Liêu (266), Đồng Nai (196), Kiên Giang (158), Long An (143), Cần Thơ (138), Sóc Trăng (49), Đồng Tháp (46), An Giang (46), Ninh Thuận (38), Hậu Giang (26), Tiền Giang (8 ).

- Tính từ 16h ngày 04/3 đến 16h ngày 05/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 131.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.212 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 88.572 ca trong cộng đồng).

- Ngày 05/3/2022, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 8.297 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu (-928), Quảng Ninh (-921), Nam Định (-334).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+3.618), Bắc Ninh (+1.150), Phú Thọ (+576).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 109.499 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.232.520 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 42.847 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.225.053 ca, trong đó có 2.613.185 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (548.041), Hà Nội (365.456), Bình Dương (308.418), Bắc Ninh (135.181), Quảng Ninh (122.442).