Hà Nội tăng gấp 4 lần số xã, phường vùng cam nguy cơ cao với gần 21.000 F0/ngày

Tin y tế 05/03/2022 14:22

UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP (cập nhật 9h ngày 4/3).

So với tuần trước, Hà Nội hiện có 66 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (giảm 217 xã, phường); 187 xã, phường cấp độ 2 (giảm 35); 326 xã phường cấp độ 3 (tăng 252); không có địa bàn nào cấp độ 4.

Trong tuần qua có 326 xã, phường, thị trấn dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 trở lên như sau: Ba Đình 7 đơn vị, Ba Vì 12 đơn vị, Bắc Từ Liêm 9 đơn vị, Cầu Giấy 3 đơn vị, Chương Mỹ 19 đơn vị, Đan Phượng 10 đơn vị, Đông Anh 18 đơn vị, Đống Đa 6 đơn vị, Gia Lâm 7 đơn vị, Hà Đông 5 đơn vị, Hai Bà Trưng 10 đơn vị, Hoài Đức 13 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Long Biên 10 đơn vị, Mê Linh 12 đơn vị, Mỹ Đức 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Phú Xuyên 11 đơn vị, Phúc Thọ 12 đơn vị, Quốc Oai 15 đơn vị, Sóc Sơn 21 đơn vị, Sơn Tây 10 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Thạch Thất 15 đơn vị, Thanh Oai 13 đơn vị, Thanh Trì 11 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Thường Tín 19 đơn vị, Ứng Hòa 15 đơn vị.

Trong ngày 4/3, TP thêm 21.396 ca Covid-19, tổng số mắc trong đợt dịch 4 là 343.618 trường hợp.

Theo thống kê từ Sức khỏe và Đời sống, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Hà Nội đang có 6.057 F0 điều trị ở bệnh viện. Trong số đó, có 993 bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, 4.053 F0 ở mức độ trung bình và 1.011 F0 nặng, nguy kịch.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng thông tin, số tử vong cộng dồn của Hà Nội là 1.170 trường hợp, tỷ lệ tử vong/mắc là 0,4%.

Trong bối cảnh ca mắc tăng cao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu những địa bàn có mật độ dân cư đông cần đánh giá ngay khả năng đáp ứng tư vấn, chăm sóc người nhiễm Covid-19 của mỗi cán bộ, nhân viên y tế. Có biện pháp huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn cùng tham gia, đảm bảo người dân được đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng và hạn chế tối đa các ca chuyển nặng.

Ngày 4/3, Việt Nam ghi nhận 125.587 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Lai Châu và Bình Dương là 3 địa phương có số ca tăng nhiều nhất so với ngày trước đó

Ngày 4/3, Việt Nam ghi nhận 125.587 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Lai Châu và Bình Dương là 3 địa phương có số ca tăng nhiều nhất so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 03/3 đến 16h ngày 04/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.788 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 79.992 ca trong cộng đồng).

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