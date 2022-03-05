'Omicron tàng hình' chiếm 87% tổng số mẫu phát hiện ở Hà Nội, có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc

Tin y tế 05/03/2022 18:40

Biến thể phụ BA.2 (còn được gọi là “Omicron tàng hình”) chiếm 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, báo cáo của TP.Hà Nội cho biết, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận/huyện/thị xã; trong đó, biến thể phụ BA.2 (còn được gọi là “Omicron tàng hình”) chiếm 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron.

Điều đáng nói, biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc xin hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%. Trong cuộc họp phòng chống dịch mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận định biến thể Omicron đang song hành với Delta và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan COVID-19 hiện nay rất nhanh.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, tại TP.HCM, tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron cũng tương đối cao. Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết có cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại TP.HCM đang tăng cao so với biến chủng Delta. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc COVID-19 tại TPHCM có chiều hướng tăng.

Theo ông Tăng Chí Thượng, kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố ngày 10-17/2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chiếm chưa đến 30%.

Ngày 5/3, cả nước ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, tăng 6.212 ca so với ngày trước đó

Ngày 5/3, cả nước ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, tăng 6.212 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 04/3 đến 16h ngày 05/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 131.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.212 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 88.572 ca trong cộng đồng).

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Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới Omicron

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