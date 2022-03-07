CHÍNH THỨC: Người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán từ Ukraine về sân bay Nội Bài không cần test COVID-19

Tin y tế 07/03/2022 09:43

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 1059 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc phòng, chống dịch COVID-19 cho công dân Việt Nam và thân nhân từ Ukraine về nước.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 1059 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc phòng, chống dịch COVID-19 cho công dân Việt Nam và thân nhân từ Ukraine về nước.

Trước đó, ngày 5/3, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được công văn của Cục Lãnh sự về khâu kiểm soát phòng dịch với các chuyến bay sơ tán bà con người Việt Nam từ Ukraine.

Theo văn bản trả lời của Sở Y tế Hà Nội, công việc bảo hộ, đưa cho người Việt Nam (cùng thân nhân) cư trú tại Ukraine về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này là việc làm nhân đạo, khẩn cấp và ưu tiên.

Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine (do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt), Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam, nhập cảnh tại Hà Nội.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Lao Động, cũng trong văn bản, Sở Y tế yêu cầu, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình di chuyển và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Cục Lãnh sự thông báo cho các công dân Việt Nam và thân nhân sơ tán về nước từ Ukraine chủ động liên hệ với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện theo dõi và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt sẽ tổ chức 2 chuyến bay. Chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 7/3/2022 mang số hiệu VN88 của Vietnam Airlines, dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania), hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 11h30 ngày 8/3/2022. Và ngày 9/3/2022 chuyến bay tiếp theo mang số hiệu QH9066 của Bamboo Airways, dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 02h15 ngày 10/3/2022.

Chuyên gia Y tế: Chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 1 hoặc 2 làn sóng dịch

Chuyên gia Y tế: Chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 1 hoặc 2 làn sóng dịch

Hiện nay không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới biến thể Omicron đang lan nhanh trong cộng đồng. Việc người dân chủ quan vì đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19, bệnh cảnh do biến thể Omicron gây ra nhẹ và không phòng bệnh nghiêm túc, thả lỏng 5K thì dễ dẫn đến mất kiểm soát dịch bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 test nhanh Covid-19 Ukraine chuyến bay sơ tán bản tin COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại