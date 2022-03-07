CHÍNH THỨC: Người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán từ Ukraine về sân bay Nội Bài không cần test COVID-19

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 1059 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc phòng, chống dịch COVID-19 cho công dân Việt Nam và thân nhân từ Ukraine về nước.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 1059 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc phòng, chống dịch COVID-19 cho công dân Việt Nam và thân nhân từ Ukraine về nước.

Trước đó, ngày 5/3, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được công văn của Cục Lãnh sự về khâu kiểm soát phòng dịch với các chuyến bay sơ tán bà con người Việt Nam từ Ukraine.

Theo văn bản trả lời của Sở Y tế Hà Nội, công việc bảo hộ, đưa cho người Việt Nam (cùng thân nhân) cư trú tại Ukraine về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này là việc làm nhân đạo, khẩn cấp và ưu tiên.

Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine (do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt), Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam, nhập cảnh tại Hà Nội.

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Dẫn tin từ báo Lao Động, cũng trong văn bản, Sở Y tế yêu cầu, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình di chuyển và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Cục Lãnh sự thông báo cho các công dân Việt Nam và thân nhân sơ tán về nước từ Ukraine chủ động liên hệ với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện theo dõi và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt sẽ tổ chức 2 chuyến bay. Chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 7/3/2022 mang số hiệu VN88 của Vietnam Airlines, dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania), hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 11h30 ngày 8/3/2022. Và ngày 9/3/2022 chuyến bay tiếp theo mang số hiệu QH9066 của Bamboo Airways, dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 02h15 ngày 10/3/2022.

Chuyên gia Y tế: Chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 1 hoặc 2 làn sóng dịch Hiện nay không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới biến thể Omicron đang lan nhanh trong cộng đồng. Việc người dân chủ quan vì đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19, bệnh cảnh do biến thể Omicron gây ra nhẹ và không phòng bệnh nghiêm túc, thả lỏng 5K thì dễ dẫn đến mất kiểm soát dịch bệnh.

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