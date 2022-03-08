Ngày 8/3, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, cả nước ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới, riêng Hà Nội chiếm hơn 32.000 F0

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 8/3, Việt Nam ghi nhận 162.435 ca nhiễm COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (32.650), Nghệ An (15.292), Bắc Ninh (10.731), Phú Thọ (4.882), Sơn La (4.368), Hưng Yên (4.014), Hòa Bình (3.878), Hải Phòng (3.871), Nam Định (3.839), Hải Dương (3.676), Cà Mau (3.428), Tuyên Quang (3.298), Lạng Sơn (3.224), Bình Dương (3.131), Vĩnh Phúc (2.926), Quảng Ninh (2.906), Đắk Lắk (2.818), Điện Biên (2.808), Thái Nguyên (2.746), Lào Cai (2.715), Bắc Giang (2.697), Ninh Bình (2.605), Thái Bình (2.468), Hà Nam (2.385), Cao Bằng (2.364), Khánh Hòa (2.359), Hà Giang (2.150), Yên Bái (2.089), Quảng Bình (2.077), Lai Châu (1.980), Bình Phước (1.979), Đà Nẵng (1.905), Bình Định (1.864), Quảng Trị (1.514), TP. Hồ Chí Minh (1.500), Lâm Đồng (1.315), Thanh Hóa (1.284), Tây Ninh (1.166), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.062), Đắk Nông (889), Hà Tĩnh (848), Trà Vinh (836), Bến Tre (827), Phú Yên (807), Bình Thuận (716), Vĩnh Long (627), Quảng Ngãi (513), Kon Tum (357), Quảng Nam (327), Bạc Liêu (316), Bắc Kạn (307), Thừa Thiên Huế (262), Đồng Nai (184), Cần Thơ (180), Kiên Giang (131), Long An (130), An Giang (54), Đồng Tháp (47), Sóc Trăng (44), Ninh Thuận (27), Hậu Giang (17), Tiền Giang (5).

- Tính từ 16h ngày 07/3 đến 16h ngày 08/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 162.415 ca ghi nhận trong nước (tăng 15.080 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 104.353 ca trong cộng đồng).

- Ngày 08/3/2022, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 32.380 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-2.363), Hồ Chí Minh (-620), Bình Dương (-513).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+5.139), Hải Phòng (+2.924), Bắc Ninh (+2.858).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 134.041 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.776.873 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 48.357 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.769.355 ca, trong đó có 2.786.525 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (554.540), Hà Nội (460.001), Bình Dương (318.635), Bắc Ninh (194.520), Quảng Ninh (131.222).