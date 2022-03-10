Ngày 10/3, Việt Nam ghi nhận 160.676 ca nhiễm COVID-19, giảm 3.915 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 10/3, Việt Nam ghi nhận 160.676 ca nhiễm COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (30.157), Nghệ An (11.141), Phú Thọ (5.891), Bình Dương (5.302), Sơn La (4.891), Hưng Yên (4.269), Hòa Bình (4.122), Cà Mau (3.914), Tuyên Quang (3.879), Lạng Sơn (3.872), Hải Dương (3.770), TP. Hồ Chí Minh (3.668), Nam Định (3.554), Hải Phòng (3.533), Quảng Trị (3.463), Lào Cai (3.229), Quảng Ninh (2.903), Bắc Giang (2.863), Đắk Lắk (2.814), Vĩnh Phúc (2.756), Thái Bình (2.722), Thái Nguyên (2.720), Quảng Bình (2.641), Ninh Bình (2.597), Hà Nam (2.427), Bình Phước (2.390), Bình Định (2.339), Điện Biên (2.265), Cao Bằng (2.245), Hà Giang (2.162), Lai Châu (2.151), Bắc Ninh (2.122), Yên Bái (2.049), Khánh Hòa (1.850), Đà Nẵng (1.824), Bến Tre (1.528), Lâm Đồng (1.467), Tây Ninh (1.427), Đắk Nông (1.337), Bắc Kạn (1.270), Thanh Hóa (1.105), Bà Rịa - Vũng Tàu (988), Bình Thuận (883), Hà Tĩnh (875), Vĩnh Long (860), Phú Yên (747), Quảng Ngãi (682), Trà Vinh (454), Đồng Nai (431), Thừa Thiên Huế (378), Kon Tum (371), Quảng Nam (326), Bạc Liêu (305), Long An (207), Cần Thơ (145), Kiên Giang (127), An Giang (88), Đồng Tháp (45), Sóc Trăng (45), Hậu Giang (34), Ninh Thuận (24), Tiền Giang (17).

- Tính từ 16h ngày 09/3 đến 16h ngày 10/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 160.661 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.915 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 107.465 ca trong cộng đồng).

- Ngày 10/3/2022, Sở Y tế Thanh Hoá đăng ký bổ sung 30.000 ca, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 21.182 ca và Sở Y tế Bình Định đăng ký bổ sung 6.601 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-6.946), Gia Lai (-2.551), Hà Nội (-1.208).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (+1.309), Hồ Chí Minh (+1.205), Nghệ An (+845).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 147.780 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.260.495 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 53.253 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.252.942 ca, trong đó có 2.905.548 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (560.671), Hà Nội (521.523), Bình Dương (327.930), Bắc Ninh (205.710), Nghệ An (183.206).