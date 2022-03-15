Bản tin COVID-19 ngày 15/3: Việt Nam ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, TP, tăng 14.221 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 15/3, Việt Nam ghi nhận 175.480 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (26.708), Nghệ An (10.752), Phú Thọ (9.062), Hải Dương (5.464), Bắc Ninh (5.007), Thái Nguyên (4.920), Hưng Yên (4.906), Hòa Bình (4.846), Sơn La (4.827), Lạng Sơn (4.584), Cà Mau (4.476), Lào Cai (4.238), Hà Giang (4.025), Tuyên Quang (3.987), Đắk Lắk (3.980), Điện Biên (3.296), Bình Dương (3.294), Cao Bằng (3.056), Quảng Bình (3.024), Bắc Giang (2.997), Thái Bình (2.994), Vĩnh Phúc (2.993), Quảng Ninh (2.992), Gia Lai (2.872), Yên Bái (2.827), Nam Định (2.805), Lai Châu (2.593), Bình Định (2.567), Lâm Đồng (2.398), Hà Nam (2.391), Ninh Bình (2.316), TP. Hồ Chí Minh (2.246), Quảng Trị (2.246), Tây Ninh (2.074), Hải Phòng (2.032), Bắc Kạn (1.950), Bình Phước (1.871), Khánh Hòa (1.725), Đắk Nông (1.627), Vĩnh Long (1.313), Đà Nẵng (1.277), Phú Yên (1.254), Bến Tre (1.072), Thanh Hóa (1.064), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.048), Hà Tĩnh (986), Trà Vinh (983), Quảng Ngãi (907), Bình Thuận (824), Quảng Nam (334), Bạc Liêu (244), Thừa Thiên Huế (228), Cần Thơ (195), Long An (169), Kiên Giang (137), An Giang (120), Đồng Tháp (68), Kon Tum (67), Đồng Nai (66), Sóc Trăng (65), Ninh Thuận (41), Hậu Giang (22), Tiền Giang (16).

- Tính từ 16h ngày 14/3 đến 16h ngày 15/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca ghi nhận trong nước (tăng 14.221 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 128.256 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-3.125), Bắc Ninh (-2.464), Bến Tre (-1.019).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (+4.025), Gia Lai (+2.872), Phú Thọ (+2.065).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 166.671 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.552.918 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 66.309 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.545.284 ca, trong đó có 3.380.325 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (864.925), TP. Hồ Chí Minh (573.177), Bình Dương (344.034), Bắc Ninh (236.620), Nghệ An (237.313).