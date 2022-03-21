Muốn giảm thiểu nguy cơ mắc Covid 19, hãy chăm chỉ làm điều này mỗi ngày, bạn sẽ ngạc nhiên với công dụng của nó

Dịch bệnh Covid đang có chiều hướng tăng trở lại khiến người dân khắp nơi trên thế giới trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đã tiêm đủ mũi tiêm bắt buộc và mũi tăng cường, các chuyên gia khuyên bạn nên làm thêm điều này thường xuyên để giảm nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm khó lường này

1.Tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng nặng như thế nào? Tập thể dục thường xuyên có nhiều lợi ích sức khỏe đã được các chuyên gia chứng minh, và đây là lý do mọi người nên đưa nó vào thói quen hàng ngày của họ. Từ việc giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính đến tăng cường xương, thói quen hàng ngày này có thể mang lại một thế giới khác biệt. Giờ đây, các nhà khoa học đã tìm ra một lý do khác tại sao việc duy trì hoạt động thể chất là điều bắt buộc đối với tất cả mọi người hiện nay. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với xã hội và tiêm chủng luôn được coi là điều cần thiết để giảm nguy cơ mắc COVID-19. Một bổ sung khác cho danh sách này có thể là tập thể dục thường xuyên. Một nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục thường xuyên ít có khả năng xét nghiệm dương tính với coronavirus truyền nhiễm ngay từ đầu và ngay cả khi họ làm vậy, nguy cơ mắc các kết quả COVID-19 nghiêm trọng là rất ít. 2.Cơ sở của nghiên cứu này là gì? Một nghiên cứu gần đây, được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh, đã tiết lộ các triệu chứng nghiêm trọng sau khi bị nhiễm coronavirus rất phổ biến ở những người không hoạt động hoặc không thích bất kỳ hoạt động thể chất nào mà họ bắt buộc phải làm. Các nhà nghiên cứu đã rút ra kết luận này sau khi phân tích dữ liệu từ 48.440 người lớn được chẩn đoán mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020. Họ xem xét chi tiết về mức độ hoạt động thể chất trước đây của bệnh nhân và nguy cơ nhập viện, nhiễm trùng nặng và thậm chí mất mạng sau khi bị nhiễm virus truyền nhiễm

3.Những phát hiện của nghiên cứu: Kết quả của nghiên cứu cho thấy những người dang nhiễm COVID-19 hoặc được chẩn đoán nhiễm trùng nặng thường xuyên không hoạt động và hoạt động thể chất 10 phút hoặc ít hơn mỗi tuần. Vào cuối nghiên cứu, những người này có nguy cơ được đưa vào ICU là 1,73 lần và nguy cơ mất mạng do các biến chứng liên quan đến coronavirus là 2,49 lần. Nguy cơ thấp hơn ở những người hoạt động thể chất từ ​​150 phút trở lên mỗi tuần. Không chỉ vậy, những người thường xuyên không hoạt động có nguy cơ nhập viện cao hơn 1,2 lần, nguy cơ nhập viện ICU cao hơn 1,1 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 1,32 lần so với những người tập thể dục 11 và 149 phút một tuần. 4.Làm thế nào tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19? Tập thể dục luôn có liên quan tích cực đến sức khỏe tốt hơn, không có gì ngạc nhiên khi nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh coronavirus. Nhưng hiện vẫn chưa rõ việc duy trì hoạt động thể chất tác động như thế nào đến khả năng bị nhiễm bệnh ở mức độ lâu hơn như vậy. Có nhiều lý thuyết có thể giúp thiết lập mối liên kết. Một là tập thể dục có thể giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI). BMI thấp hơn có thể làm giảm nguy cơ thừa cân và béo phì, các yếu tố có thể góp phần phát triển COVID nghiêm trọng ở một người. Thứ hai, nó cũng có thể cải thiện sức khỏe của phổi, một cơ quan bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 dễ lây lan. Vi rút tác động đến các tế bào mỏng manh của phổi trước tiên và tập thể dục giúp cải thiện dung tích phổi và tăng cường cơ phổi. Các triệu chứng ban đầu của coronavirus hầu hết liên quan đến phổi và trong trường hợp xấu nhất, nó thậm chí có thể dẫn đến khó thở và viêm phổi. Cuối cùng, tập thể dục có thể giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch và có thể giảm nguy cơ bị nhiễm coronavirus. Tất cả những yếu tố này giúp hiểu lý do tại sao tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5.Bạn nên tập thể dục bao lâu trong 1 tuần? Các nhà nghiên cứu kết luận rằng hoạt động thể chất đều đặn là cách duy nhất để giữ sức khỏe và giảm nguy cơ bị nhiễm coronavirus. 150 phút tập thể dục vừa phải hàng tuần được khuyến khích bởi cả Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Đó là yêu cầu cơ bản để giữ gìn sức khỏe và thể chất. Bạn có thể chọn thực hiện bất kỳ bài tập nào theo ý thích của mình - đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, chơi tennis hoặc yoga. Ý tưởng cơ bản là di chuyển cơ thể nhiều nhất có thể.

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