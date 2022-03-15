Liệu có khả năng một người vừa nhiễm Delta vừa nhiễm Omicron được không?

Các chuyên gia y tế từ New Zealand cho hay, các trường hợp nhiễm cùng lúc hai biến thể Delta và Omicron là khá hiếm và chưa thể xác định được mức độ nghiêm trọng nếu xảy ra rộng rãi.

Theo bài viết trên stuff.co.nz - trang tin tức hàng đầu New Zealand, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Kurt Krause, giáo sư hóa sinh tại Đại học Otago, một người chỉ có thể nhiễm cả hai biến thể Delta và Omicron khi đáp ứng đồng thời các yếu tố: Trước tiên cơ thể người này phải nhiễm biến thể Omicron (BA1 hoặc BA2), ngay khi chưa có bất kỳ phản ứng miễn dịch virus nào phát sinh thì người này phải tiếp tục nhiễm biến thể Delta.

Chính phủ New Zealand khuyến cáo người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay để phòng COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Tuy vậy, theo giáo sư Kurt Krause, việc một người cùng lúc nhiễm hai loại virus khi chưa có bất kỳ miễn nhiễm nào là rất hiếm xảy ra. Bởi vì khi một người đã có kháng thể từ một biến thể thì cơ thể họ sẽ tự có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm từ biến thể khác.

Hiện tại, chỉ có một số ít trường hợp đồng nhiễm được ghi nhận và mức độ nghiêm trọng của hiện tượng này trên diện rộng là chưa thể xác định được. Bên cạnh đó, tuy việc đồng nhiễm hai biến thể của virus SARS-CoV-2 là vô cùng hiếm nhưng ở những bệnh hô hấp khác thì tình trạng lây nhiễm kép là khá phổ biến.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biến mẫu nhiễm BA.2 chiếm tới 64% trình tự giải mã gen - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến các biến thể của virus SARS-CoV-2, cách đây không lâu Zingnews có đưa tin, Giám đốc Sở Y tế cho biết mẫu nhiễm BA.2 - biến thể 'Omicron tàng hình' - chiếm tới 64% trình tự giải mã gen, trong khi mẫu nhiễm BA.1 chỉ chiếm có 36%.

"TP.HCM hiện có cả 2 chủng và BA.2 chiếm ưu thế nên giải thích được tại sao lây lan nhanh dữ vậy. Về lập luận chủ quan, ta sẽ không quá lo lắng là có chủng mới vì nó đang xảy ra rồi. Nếu có thì chủng gì đó khác, còn thế giới đang chuẩn bị đón làn sóng BA.2." - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Tăng Chí Thượng nhận định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lieu-co-kha-nang-mot-nguoi-vua-nhiem-delta-vua-nhiem-omicron-duoc-khong-455906.html