TP.HCM: Biến thể 'Omicron tàng hình' đang chiếm đến 64% mẫu giải trình tự gen

Biến thể Omicron có xu hướng lây nhiễm nhanh và đang chiếm ưu thế tại TP.HCM.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 9/3, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tuần qua trên thế giới, số ca mắc Covid-19 mới giảm 4% và số ca tử vong giảm 19%. Tuy nhiên, tính trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nổi lên với số ca nhiễm mới cao hơn nhiều nước.

Ông Thượng cho biết, thế giới trải qua 3 làn sóng và mỗi làn sóng tương ứng với một biến chủng. Cụ thể, làn sóng 2 là Delta và làn sóng 3 là Omicron với 2 biến thể là BA.1 và BA.2. Một số nước trải qua đợt dịch thứ 3 chủ yếu là BA.1, còn biến chủng BA.2 mới chỉ xuất hiện ở một vài nước ở châu Phi, Ấn Độ. "BA.2 giống như BA.1 về lây bệnh nhưng mức độ lây lan nhanh hơn" - ông cho hay.

Qua giải mã gene 67 ca, thành phố phát hiện 24 mẫu nhiễm BA.1 và 43 mẫu nhiễm BA.2, tức BA.2 chiếm 64% - Ảnh: Người Lao động

Tại TP.HCM, tính đến sáng 9/3, qua sàng lọc nhanh bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên 119 ca thì phát hiện đến 103 mẫu dương tính với Omicron. Tuy nhiên, kỹ thuật sàng lọc nhanh này chỉ cho biết Omicron hay không, còn chi tiết Omicron BA.1 hay BA.2 thì phải giải trình tự gene.

Qua giải mã gene 67 ca thì ghi nhận 24 mẫu nhiễm BA.1 và 43 mẫu nhiễm BA.2, tức BA.2 chiếm đến 64%. Giám đốc Sở Y tế nhận định: "TP.HCM hiện có cả 2 chủng và BA.2 chiếm ưu thế nên giải thích được tại sao lây lan nhanh dữ vậy. Về lập luận chủ quan, ta sẽ không quá lo lắng là có chủng mới vì nó đang xảy ra rồi. Nếu có thì chủng gì đó khác, còn thế giới đang chuẩn bị đón làn sóng BA.2".

BA.2 là biến thể phụ của Omicron. Một số nhà khoa học đặt cho BA.2 biệt danh “biến thể Omicron tàng hình”. Điều này không đồng nghĩa với việc virus không bị phát hiện mà nó rất khó phân loại.

Theo thông tin của báo Người Lao động, tại TP. Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận, huyện; trong đó biến thể BA.2 cũng chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện mắc Covid-19 chủng Omicron.

Hà Nội: Đánh giá mức độ lây nhiễm chủng Omicron trên toàn thành phố Theo Bộ Y tế, biến thể Omicron đang có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, đã phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội và TP.HCM, thay thế dần biến thể Delta.

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