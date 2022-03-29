Những dấu hiệu mang thai mà bạn cần biết trước thời kỳ trễ kinh

Việc mang thai và được làm mẹ làm niềm hạnh phúc vô bờ bến của mọi người. Để thai nhi được bảo vệ và phát triển tốt suốt trong thời kỳ, chị em cần biết khi nào mình mang thai để kịp thời có biện pháp chăm sóc và bảo vệ. Dưới đây là 6 dấu hiệu mang thai có thể xuất hiện trước khi trễ kinh mà bạn cần biết.

Những điều cần biết về các dấu hiệu mang thai sớm: Mỗi phụ nữ có một câu chuyện mang thai khác nhau để kể - tất cả đềulà những câu chuyện đặc biệt. Tương tự, phụ nữ có thể gặp các dấu hiệu mang thai khác nhau. Mặc dù trễ kinh là một trong những dấu hiệu mang thai nhưng nó có thể không phải là dấu hiệu đầu tiên đối với tất cả mọi người. Điều đó nói rằng, đây là một số dấu hiệu mang thai sớm có thể hiển thị ngay cả trước khi kỳ kinh nguyệt của bạn đến. 1.Ốm nghén hoặc buồn nôn: Phụ nữ mang thai cảm thấy vô cùng buồn nôn trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Mặc dù nó được gọi phổ biến là ốm nghén, nhưng nó không nhất thiết phát sinh vào buổi sáng và người ta có thể cảm thấy ốm nghén bất cứ lúc nào trong ngày. Cảm thấy buồn nôn là điều mà hầu hết phụ nữ đều trải qua ngay cả trước khi họ bị trễ kinh. Nó có thể xuất hiện một vài tuần sau khi thụ thai do nhiều nguyên nhân từ nồng độ estrogen và progesterone trong cơ thể cao đến lượng đường trong máu thấp. Tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng, mệt mỏi hoặc nhạy cảm với mùi thức ăn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2.Thay đổi ở ngực: Trong vài tuần đầu của thai kỳ, người phụ nữ có thể nhận thấy những thay đổi nhất định về hình dạng, kích thước và các đặc tính của ngực. Ngực có thể khiến bạn cảm thấy nặng hơn, mềm hơn và sưng lên, có thể giống các dấu hiệu của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Nhưng có một điều có thể đóng vai trò tạo sự khác biệt đó là quầng vú thường không sẫm màu hơn hoặc trở nên to hơn khi đến kỳ kinh nguyệt, nhưng lại trở nên như vậy khi ai đó đang mang thai. 3.Đốm máu và chuột rút: Phụ nữ mang thai có thể nhận thấy một số đốm máu trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Điều này được gọi là chảy máu cấy ghép. Nó có thể có màu hồng nhạt hoặc hơi nâu và có thể xuất hiện một tuần hoặc lâu hơn trước khi đến kỳ kinh nguyệt. Không có gì phải lo lắng nếu điều này xảy ra, vì nguyên nhân là do trứng đã thụ tinh tự bám vào niêm mạc tử cung, dẫn đến kích ứng và chảy máu nhẹ. Ngoài ra, phụ nữ cũng có thể bị chuột rút, thường liên quan đến đau bụng kinh. Điều này xảy ra do khi mang thai, lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên, đồng nghĩa với việc tăng lượng máu đến tử cung, gây ra chuột rút. Có thể bị chuột rút từ nhẹ đến nặng và tùy thuộc vào mức độ bạn bị, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ của bạn cho phù hợp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4.Nhạy cảm với mùi: Phụ nữ mang thai có khứu giác rất nhạy. Tại sao? Một lý do có thể là do nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi. Trong thời kỳ mang thai, nồng độ estrogen tăng cao đến mức khứu giác của phụ nữ hoạt động quá mức và những mùi hương thường rất nhẹ lại có vẻ cực kỳ mạnh đối với phụ nữ mang thai. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5.Thay đổi tâm trạng: Nội tiết tố có vai trò to lớn trong việc gây ra những thay đổi tâm trạng ở phụ nữ khi mang thai. Những ngày đầu tiên là tồi tệ nhất vì nó liên quan đến một lượng lớn các hormone bao gồm estrogen và progesterone. Những hormone này có thể ảnh hưởng đến tâm trí theo nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, nếu bạn đã biết về việc mang thai của mình, điều đó có thể khiến bạn thêm lo lắng và căng thẳng, vì một điều gì đó lớn đang đến gần. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải giữ một tâm trí bình tĩnh.

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