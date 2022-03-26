Giải mã 5 lý do khiến phụ nữ khó mang thai

Sức khỏe 26/03/2022 20:44

Thực hiện được thiên chức làm mẹ là khát khao và ước mơ của bao chị em phụ nữ. Nhưng với lối sống tất bật như hiện nay, nhiều gia đình trẻ đang rất đau đầu khi đối diện với vấn đề khó có thể mang thai được. Đừng để khát vọng làm che mẹ của bạn bị dập tắt, hãy cùng chuyên gia tìm hiểu 5 lý do khiến tỉ lệ mang thai trở nên thấp hơn và tìm ra biện pháp khắc phục.

Những lý do khiến bạn khó thụ thai:

Cố gắng thụ thai là một thời gian thử nghiệm đối với mọi cặp vợ chồng. Một số người gặp may trong vòng vài tháng, trong khi những người khác phải đợi hàng năm trời mới được nghe tin vui. Cho dù bạn đang cố gắng trong nhiều tháng hay nhiều năm, thời gian chờ đợi đều là khó khăn đối với tất cả mọi người. Đúng. Khả năng sinh sản bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như lối sống, thói quen ăn uống và các hoạt động khác của chúng ta. Bằng cách thực hiện một số thay đổi tích cực trong thói quen, bạn có thể dễ dàng tăng khả năng mang thai. Dưới đây là 5 điều khiến bạn khó thụ thai và cách xử lý.

1.Căng thẳng:

Căng thẳng cấp tính có thể nhường chỗ cho nhiều nỗi lo lắng hơn về sức khỏe và cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Nó có thể có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, cuối cùng có thể làm giảm cơ hội mang thai. Để có một thai kỳ khỏe mạnh, cơ thể và tâm trí của bạn nên được đồng bộ. Ngay cả khi bạn mang thai khi đối mặt với căng thẳng cấp tính, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ cũng như với bạn.

Giải mã 5 lý do khiến phụ nữ khó mang thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

2.Mất ngủ:

Có một giấc ngủ yên bình vào ban đêm không chỉ cần thiết để trẻ hóa bản thân mà còn để giữ bình tĩnh và không căng thẳng. Chế độ ngủ thất thường có thể dẫn đến một số lo lắng về sức khỏe và cũng có thể làm giảm mức độ sinh sản. Mất ngủ cũng làm giảm mức độ miễn dịch của bạn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đối với nam giới, mất ngủ có thể làm giảm số lượng tinh trùng và đối với phụ nữ, nó có thể gây ra hiện tượng trễ kinh.

Giải mã 5 lý do khiến phụ nữ khó mang thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

3.Trọng lượng quá mức:

Ngay cả đối với những phụ nữ thừa cân và béo phì, việc mang thai có thể khó khăn hơn một chút so với những người khác. Đó là bởi vì chất béo dư thừa trong cơ thể có thể dẫn đến các vấn đề như kinh nguyệt không đều hoặc rụng trứng không đúng cách. Trong cả hai điều kiện, khả năng sinh sản có thể giảm, dẫn đến khó mang thai. Ngay cả trọng lượng cơ thể thấp cũng có thể là một vấn đề đối với những người đang cố gắng mang thai. Ăn uống đúng cách và tập thể dục có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng.

Giải mã 5 lý do khiến phụ nữ khó mang thai - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

4.Chu kỳ kinh nguyệt không đều:

Có nhiều lý do khiến một người có thể có chu kỳ kinh nguyệt không đều như điều kiện nội tiết tố, cân nặng quá mức hoặc căng thẳng. Không có một chu kỳ kinh nguyệt cố định có thể gây khó khăn trong việc tính toán thời kỳ rụng trứng (thời điểm phụ nữ thụ thai). Vì vậy, ngay cả khi bạn cố gắng cả tháng và bỏ lỡ thời điểm rụng trứng, khả năng mang thai của bạn là rất ít.

Giải mã 5 lý do khiến phụ nữ khó mang thai - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

5.Các mối quan tâm tiềm ẩn về sức khỏe:

Nếu bạn đã cố gắng mang thai trong một thời gian dài và không thành công, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Thực tế, tham khảo ý kiến ​​của các bác sĩ là điều đầu tiên bạn phải làm khi có kế hoạch sinh con. Bác sĩ có thể giúp bạn hiểu vấn đề đang cản trở kế hoạch của bạn. Họ cũng có thể giúp điều trị các vấn đề sức khỏe có thể khiến bạn khó thụ thai.

Giải mã 5 lý do khiến phụ nữ khó mang thai - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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