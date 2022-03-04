Đột nhiên không thích uống cà phê? Hãy xem qua 7 dấu hiệu cho thấy có thể bạn đang mang thai

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS) thì dấu hiệu mang thai sớm nhất và đáng tin cậy nhất là trễ kinh. Giulia Guerrini - dược sĩ chính tại hiệu thuốc trực tuyến Medino chia sẻ với tờ báo The Mirror: "Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng áp dụng cho bất kỳ ai có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Cũng có thể có những nguyên nhân khác khiến phụ nữ bị trễ kinh, chẳng hạn như căng thẳng và tăng hoặc giảm cân”.

Mỗi người mang thai đều khác nhau và không phải ai cũng xuất hiện các triệu chứng thai nghén giống nhau, hoặc họ thậm chí không nhận thấy những dấu hiệu đó trong cuộc sống hàng ngày.

Để biết mình có khả năng đang mai thai hay không, hãy cùng điểm qua những dấu có khả năng báo hiệu em bé sắp ra đời dưới đây

Một người có thể uống một tách trà và cà phê mỗi ngày. Nhưng nếu bạn không còn hứng thú với các loại đồ uống của mình, đó có thể là dấu hiệu của việc bạn đã mang thai. NHS gợi ý rằng bạn sẽ dần dần cảm thấy mất hứng thú với một số loại thức ăn hoặc đồ uống mà bạn từng thưởng thức, chẳng hạn như trà, cà phê hoặc đồ ăn có nhiều chất béo.

Cảm giác thèm ăn cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và sẽ kéo dài trong suốt thai kỳ. Các thực phẩm dễ gây nghiện gồm có dưa chua, kem, nước ép trái cây và sự kết hợp kỳ lạ của các loại thực phẩm khác. Nếu bạn thực sự mang thai, bạn có thể cảm thấy miệng có vị như kim loại hoặc không còn ưa thích việc hút thuốc nếu bạn đã từng hút thuốc trước đó.

Cảm thấy mệt

Có hàng tá lý do khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Giulia cho biết nếu bạn cảm thấy "quá mệt mỏi hoặc mệt mỏi", đó có thể là vì bạn đã mang thai. Cô ấy nói: “Điều này có thể là do huyết áp thấp hơn bình thường và lượng đường trong máu thấp hơn, cũng như sự gia tăng sản xuất một loại hormone có tên gọi là progesterone”.

Triệu chứng này thường chỉ xuất hiện trong ba tháng đầu (12 tuần) của thai kỳ. Giulia khuyến nghị người mang thai nên bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt và protein để chống lại sự mệt mỏi, cũng như dùng thực phẩm chức năng bổ sung.

Ngừng chu kỳ kinh nguyệt

Chúng ta thường nghĩ khi phụ nữ mang thai thì việc hành kinh hàng tháng sẽ không còn xảy ra nữa, đặc biệt là khi cơ thể không hành kinh trong một khoảng thời gian sẽ dễ có khả năng thai nhi đang hình thành trong bụng mẹ.

Tuy nhiên, NHS cho biết: “Trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ, bạn có thể bị ra máu tương tự như kỳ kinh nhưng rất nhẹ, với một vài giọt nhỏ hoặc chỉ mất một ít máu”. Điều này có thể tạo ra hiểu lầm rằng đó chỉ là giai đoạn kinh nguyệt của một phụ nữ bình thường. Nhưng lượng máu ít này có thể là do chảy máu trong quá trình cấy ghép, là khi trứng bám vào tử cung. Quá trình này xảy ra khoảng 6 đến 14 ngày sau khi trứng được thụ tinh.

Táo bón và cần đi tiểu nhiều hơn

Thói quen đi vệ sinh của bạn có thể trở nên khác thường khi bạn mang thai. Giulia cho biết: “Cơ thể bạn tăng lượng máu tạo ra khi mang thai, dẫn đến việc thận của bạn sản xuất nhiều chất lỏng hơn. Cụ thể là bạn có thể sẽ đi tiểu nhiều hơn bình thường vào ban đêm."

Sự gia tăng của hormone progesterone làm giãn cơ, từ đó làm cho quá trình tiêu hóa chậm lại và có thể khiến bạn bị táo bón.

Mau ''nước mắt''

Khi cơ thể trải qua sự thay đổi mạnh mẽ của các hormone khi bắt đầu mang thai, điều này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Giulia cho biết: “Đột ​​nhiên bị cảm xúc lấn át và hay khóc là dấu hiệu phổ biến của việc mang thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu. Những thay đổi tâm trạng không mong muốn cũng có thể xảy ra vào thời gian này''.

Bạn có thể cảm thấy cáu kỉnh, lo lắng hoặc đơn giản là tuyệt vọng trong khi cơ thể thích nghi với các hormone thai kỳ, chúng thường giảm bớt theo thời gian.

Cảm giác buồn nôn

Cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng là lý do phổ biến khiến bạn muốn đi thử thai. Nhưng Giulia cho rằng nhiều người có thể bỏ lỡ các dấu hiệu trong khoảng thời gian trước đó vì họ không biết rằng cơn buồn nôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày.

Cô nói thêm: "Cảm giác buồn nôn liên tục có thể xảy ra cả ngày lẫn đêm, vì vậy đừng phủ nhận sự thật rằng bạn có thể mang thai bằng lý do bạn chỉ buồn nôn liên tục vào buổi chiều. Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người mà thời gian, tần suất và mức độ nghiêm trọng của cảm giác buồn nôn sẽ khác nhau."

Cảm giác buồn nôn thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng một tháng sau khi mang thai, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều gặp phải tình trạng này.

Bầu ngực và núm vú bắt đầu thay đổi

Ngực căng hoặc đau là một trong những dấu hiệu mang thai đầu tiên do một loạt các thay đổi nội tiết tố tác động nên. Tuy nhiên bầu ngực cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào những yếu tố khác.

Giulia lưu ý rằng phụ nữ có thể có cảm giác đau hoặc cảm giác ngứa ran, cũng như núm vú sẫm màu và các tĩnh mạch trở nên rõ ràng hơn. Cô cũng chia sẻ thêm rằng khi cơ thể bạn bắt đầu thích nghi với quá trình mang thai, các triệu chứng này sẽ bắt đầu giảm dần.