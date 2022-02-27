Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng "nữ hoàng giải trí" đang mang thai lần 3?

Hồ Ngọc Hà là một trong những mỹ nhân Vbiz có gia đình hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh Subeio - con riêng của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đô La, thì hai nhóc tì xinh đôi Lisa - Sube cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của cư dân mạng. Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, vui đùa cùng các con trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng, nữ ca sĩ rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hiện tại.

Tuy nhiên, trong một sự kiện vừa diễn ra tại TP. HCM, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gây xôn xao khi để lộ vòng hai to bất thường. Vì điều này mà không ít bình luận hoài nghi nữ ca sĩ đang mang thai lần 3. Sánh đôi cùng Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp sinh năm 1994 vẫn vô cùng xinh đẹp với nhan sắc mặn mà và thần thái vượt trội. Nhưng dù là nhìn trực diện hay góc nghiêng, phần bụng của Hồ Ngọc Hà vẫn nhô cao thấy rõ.