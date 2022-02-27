Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng "nữ hoàng giải trí" đang mang thai lần 3?

Sao Việt 27/02/2022 09:19

Người hâm mộ vô cùng hoang mang trước thông tin Hồ Ngọc Hà đang mang thai con thứ 4.

Hồ Ngọc Hà là một trong những mỹ nhân Vbiz có gia đình hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh Subeio - con riêng của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đô La, thì hai nhóc tì xinh đôi Lisa - Sube cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của cư dân mạng. Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, vui đùa cùng các con trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng, nữ ca sĩ rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hiện tại.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong một sự kiện vừa diễn ra tại TP. HCM, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gây xôn xao khi để lộ vòng hai to bất thường.  Vì điều này mà không ít bình luận hoài nghi nữ ca sĩ đang mang thai lần 3. Sánh đôi cùng Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp sinh năm 1994 vẫn vô cùng xinh đẹp với nhan sắc mặn mà và thần thái vượt trội. Nhưng dù là nhìn trực diện hay góc nghiêng, phần bụng của Hồ Ngọc Hà vẫn nhô cao thấy rõ.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 2

Sự thật là, Hồ Ngọc Hà chỉ không may gặp vấn đề váy áo mà thôi. Bộ váy với thiết kế eo khá bùng nhùng, cộng thêm chất liệu vải phi bóng khiến vòng 2 nữ ca sĩ to hơn thường thấy. Trong những hình ảnh người tình Kim Lý chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, vòng 2 của cô vẫn bình thường. Nhờ vậy, các fan mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 3

 

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 4

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Hồ Ngọc Hà cũng từng tâm sự không có ý định sinh thêm con trong giai đoạn này. Vì hiện tại, cô muốn tập trung nuôi dạy các con thật tốt và chuẩn bị cho các dự án trong tương lai gần của mình.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 5

 

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 6

 

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 7

 

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 8

 

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 9

 

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng 'nữ hoàng giải trí' đang mang thai lần 3? - Ảnh 10

 ẢNH: Internet

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' lại khiến dân tình 'mất máu' khi tung ảnh diện bikini cực sexy đốt cháy mọi ánh nhìn

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' lại khiến dân tình 'mất máu' khi tung ảnh diện bikini cực sexy đốt cháy mọi ánh nhìn

Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon gọn, Thúy Ngân được nhiều người khen ngợi gợi cảm khi diện bikini.

Xem thêm
Từ khóa:   2 con của Hà Hồ Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà Dior

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"