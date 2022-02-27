Hồ Ngọc Hà xuất hiện với vòng 2 to bất thường, phải chăng "nữ hoàng giải trí" đang mang thai lần 3?

Người hâm mộ vô cùng hoang mang trước thông tin Hồ Ngọc Hà đang mang thai con thứ 4.
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Hồ Ngọc Hà là một trong những mỹ nhân Vbiz có gia đình hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh Subeio - con riêng của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đô La, thì hai nhóc tì xinh đôi Lisa - Sube cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của cư dân mạng. Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, vui đùa cùng các con trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng, nữ ca sĩ rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hiện tại.
Tuy nhiên, trong một sự kiện vừa diễn ra tại TP. HCM, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gây xôn xao khi để lộ vòng hai to bất thường. Vì điều này mà không ít bình luận hoài nghi nữ ca sĩ đang mang thai lần 3. Sánh đôi cùng Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp sinh năm 1994 vẫn vô cùng xinh đẹp với nhan sắc mặn mà và thần thái vượt trội. Nhưng dù là nhìn trực diện hay góc nghiêng, phần bụng của Hồ Ngọc Hà vẫn nhô cao thấy rõ.
Sự thật là, Hồ Ngọc Hà chỉ không may gặp vấn đề váy áo mà thôi. Bộ váy với thiết kế eo khá bùng nhùng, cộng thêm chất liệu vải phi bóng khiến vòng 2 nữ ca sĩ to hơn thường thấy. Trong những hình ảnh người tình Kim Lý chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, vòng 2 của cô vẫn bình thường. Nhờ vậy, các fan mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, Hồ Ngọc Hà cũng từng tâm sự không có ý định sinh thêm con trong giai đoạn này. Vì hiện tại, cô muốn tập trung nuôi dạy các con thật tốt và chuẩn bị cho các dự án trong tương lai gần của mình.
ẢNH: Internet