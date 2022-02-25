Hương Tràm ngày càng ăn mặc táo bạo sau hơn 2 năm sang Mỹ du học.
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Từ ngày sang Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm luôn được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Từng có thời gian Hương Tràm vướng nghi vấn mang thai, tuy nhiên, cô đã sớm lên tiếng phủ nhận và cho biết bản thân vẫn đang độc thân vui tính.
Mới đây, Hương Tràm khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi tung loạt ảnh ăn vận khoẻ khoắn trên đất Mỹ. Nữ ca sĩ tự tin diện những trang phục cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo thọn gọn. Đặc biệt, những hình ảnh gợi cảm của Hương Tràm đã để lộ phần hình xăm kín nơi chân ngực vô cùng sexy.
Sang Mỹ hơn 2 năm, gu ăn mặc của Hương Tràm ngày càng thêm cá tính khi cộng hưởng từ phong cách sống và thời trang xứ cờ hoa. Tuy nhiên, không ít lần giọng ca "Em gái Mưa" cũng khiến CĐM tá hỏa bởi những màn phối đồ "có 1-0-2".
Mới đây nhất có thể kể đến bộ trang phục khiến netizen vội "xin xỏ" nữ ca sĩ chỉ nên đi hát. Nguyên do đến từ việc, Hương Tràm phối chiếc váy body có phần thân trên khoét phải và thân dưới khoét trái. Đáng chú ý nhất phải kể đến lớp vải mỏng quấn chặt quanh người còn khiến vòng bụng của nữ ca sĩ phình to như đương kỳ thai sản.
Đây không phải lần đầu Hương Tràm mặc xấu khi du học Mỹ. Trước đó, học trò cũ của ca sĩ Thu Minh từng khoe nhiều bộ đồ sến rện, vô tư mix đồ một cách thiếu liên quan khiến fan hâm mộ "khóc thét".
ẢNH: FBNV