Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai'

Sao Việt 25/02/2022 16:20

Hương Tràm ngày càng ăn mặc táo bạo sau hơn 2 năm sang Mỹ du học.

Từ ngày sang Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm luôn được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Từng có thời gian Hương Tràm vướng nghi vấn mang thai, tuy nhiên, cô đã sớm lên tiếng phủ nhận và cho biết bản thân vẫn đang độc thân vui tính.

Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai' - Ảnh 1

Mới đây, Hương Tràm khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi tung loạt ảnh ăn vận khoẻ khoắn trên đất Mỹ. Nữ ca sĩ tự tin diện những trang phục cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo thọn gọn. Đặc biệt, những hình ảnh gợi cảm của Hương Tràm đã để lộ phần hình xăm kín nơi chân ngực vô cùng sexy.

Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai' - Ảnh 2
Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai' - Ảnh 3

Sang Mỹ hơn 2 năm, gu ăn mặc của Hương Tràm ngày càng thêm cá tính khi cộng hưởng từ phong cách sống và thời trang xứ cờ hoa. Tuy nhiên, không ít lần giọng ca "Em gái Mưa" cũng khiến CĐM tá hỏa bởi những màn phối đồ "có 1-0-2". 

Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai' - Ảnh 4

Mới đây nhất có thể kể đến bộ trang phục khiến netizen vội "xin xỏ" nữ ca sĩ chỉ nên đi hát. Nguyên do đến từ việc, Hương Tràm phối chiếc váy body có phần thân trên khoét phải và thân dưới khoét trái. Đáng chú ý nhất phải kể đến lớp vải mỏng quấn chặt quanh người còn khiến vòng bụng của nữ ca sĩ phình to như đương kỳ thai sản.

Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai' - Ảnh 5
Màn phối đồ hết sức 'ba chấm' của Hương Tràm - Ảnh cắt từ clip

Đây không phải lần đầu Hương Tràm mặc xấu khi du học Mỹ. Trước đó, học trò cũ của ca sĩ Thu Minh từng khoe nhiều bộ đồ sến rện, vô tư mix đồ một cách thiếu liên quan khiến fan hâm mộ "khóc thét".

 ẢNH: FBNV

Bức xúc khi bị chê là "quái vật thẩm mỹ", Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm!

Bức xúc khi bị chê là "quái vật thẩm mỹ", Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm!

Trong những hình ảnh mới đăng tải, nữ diễn viên không sử dụng son phấn, phô diễn trọn vẹn những đường nét tự nhiên trên gương mặt như để thách thức những lời chê bai trước đó của antifan.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Tràm bây giờ Hương Tràm bị trộm móc ví Hương Tràm chia sẻ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"