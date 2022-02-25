Từ ngày sang Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm luôn được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Từng có thời gian Hương Tràm vướng nghi vấn mang thai, tuy nhiên, cô đã sớm lên tiếng phủ nhận và cho biết bản thân vẫn đang độc thân vui tính.

Mới đây, Hương Tràm khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi tung loạt ảnh ăn vận khoẻ khoắn trên đất Mỹ. Nữ ca sĩ tự tin diện những trang phục cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo thọn gọn. Đặc biệt, những hình ảnh gợi cảm của Hương Tràm đã để lộ phần hình xăm kín nơi chân ngực vô cùng sexy.