"Mẹ 3 con" Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như "gái đôi mươi" trong loạt ảnh diện bikini chơi biển

Quế Vân được biết tới là một trong những chân dài nổi tiếng của showbiz Việt. Cô từng hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, ca sĩ... và có nhiều scandal đời tư.

Ở tuổi 40 và trải qua lần sinh nở thứ 3 cách đây không lâu nhưng Quế Vân vẫn luôn giữ được thân hình gợi cảm, săn chắc.