"Mẹ 3 con" Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như "gái đôi mươi" trong loạt ảnh diện bikini chơi biển

Sao Việt 24/02/2022 07:03

Vóc dáng nuột nà, nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 40 của Quế Vân khiến không ít người phải trầm trồ.

Quế Vân được biết tới là một trong những chân dài nổi tiếng của showbiz Việt. Cô từng hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, ca sĩ... và có nhiều scandal đời tư.

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 1

Ở tuổi 40 và trải qua lần sinh nở thứ 3 cách đây không lâu nhưng Quế Vân vẫn luôn giữ được thân hình gợi cảm, săn chắc.

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 2

Trong chuyến du lịch tại Phú Quốc vừa qua, cựu người mẫu đã gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini nóng bỏng hút mắt. Trong bộ áo tắm 2 mảnh sexy, cô khoe được vòng eo nhỏ gọn, thân hình đầy nuột nà như "gái đôi mươi".

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 3

Quế Vân từng chia sẻ, vì trải qua nhiều lần sinh nở nên cô hiểu rất rõ cơ địa bản thân. Việc lựa chọn sinh thường được cô lựa chọn để giúp cơ thể nhanh chóng trở lại như cũ. Ngoài ra, việc áp dụng chế độ ăn uống, tập luyện cũng giúp người đẹp sinh năm 1982 thon gọn hơn.

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 4

 

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 5

 

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 6

 

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 7

 

'Mẹ 3 con' Quế Vân khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng như 'gái đôi mươi' trong loạt ảnh diện bikini chơi biển - Ảnh 8

 ẢNH: FNBV

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