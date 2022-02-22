Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên

Sao Việt 22/02/2022 20:54

Chiếc váy hớ hênh đã khiến Khánh Vân nhận một điểm trừ rất lớn trong mắt người hâm mộ.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đã xuất hiện trong buổi họp báo Miss Universe Vietnam 2022 và buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2022. Năm nay, người đẹp có vai trò làm host show thực tế của cuộc thi để chọn ra người đẹp xứng đáng "nối ngôi".

Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên - Ảnh 1

 Trên thảm đỏ sự kiện, Khánh Vân xuất hiện giật trọn spotlight với chiếc đầm dạ hội sequin đính đá tinh xảo. Chọn một items khoét xẻ táo bạo như thường thấy nhưng lần này, nhà thiết kế của cô nàng khiến dân tình phải đỏ mặt vì đường lia kéo thẳng vào vùng nhạy cảm.

Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên - Ảnh 2

Nếu để ý có thể thấy rằng, mỗi lần di chuyển, mỗi bước đi của Khánh Vân đều rất dễ khiến cô hớ hênh. Zoom sát lại, có thể thấy đường xẻ tà này khiến chiếc váy mất hết điểm thanh lịch. Trong ảnh chụp cận, sắc nét, "điểm nhạy cảm" của người đẹp hớ hênh thấy rõ, có chút phản cảm và kém duyên.

Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên - Ảnh 3

 

Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên - Ảnh 4
Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên - Ảnh 5

Ảnh: Internet

Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!'

Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!'

Cô nàng vẫn luôn giữ được thần thái tươi tắn mặc cho chuyện buồn vừa qua khiến CĐM thêm khâm phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Khánh Vân Khánh Vân bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"