Xuất hiện tại họp báo Miss Universe Vietnam 2022, Khánh Vân gây thất vọng khi diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hớ hênh kém duyên

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đã xuất hiện trong buổi họp báo Miss Universe Vietnam 2022 và buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2022. Năm nay, người đẹp có vai trò làm host show thực tế của cuộc thi để chọn ra người đẹp xứng đáng "nối ngôi".

Trên thảm đỏ sự kiện, Khánh Vân xuất hiện giật trọn spotlight với chiếc đầm dạ hội sequin đính đá tinh xảo. Chọn một items khoét xẻ táo bạo như thường thấy nhưng lần này, nhà thiết kế của cô nàng khiến dân tình phải đỏ mặt vì đường lia kéo thẳng vào vùng nhạy cảm.