Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!'

Năm 2017, Hòa Minzy công khai hẹn hò với thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Chuyện tình lần này của giọng ca Rời Bỏ lại được công chúng ủng hộ nhiệt tình, nhất là sau khi xem qua những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân của cặp đôi.

Tuy nhiên, mới đây, việc cả hai chính thức đường ai nấy đi dù đã có 1 con chung khiến CĐM không khỏi bàng hoàng, tiếc nuôi. Nhiều khán giả, người nổi tiếng đã đồng loạt gửi lời động viên đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên, trải qua tan vỡ, có thể thấy, nữ ca sĩ mạnh mẽ hơn nhiều. Cô không trở nên bi lụy mà trái lại vẫn vui vẻ, lạc quan tham gia các show diễn. Khi lên ảnh, cô nàng cũng nở nụ cười rất vui vẻ. Hiện những hình ảnh này của Hòa Minzy đang được cư dân mạng thả tim liên tục.