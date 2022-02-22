Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!'

Sao Việt 22/02/2022 10:33

Cô nàng vẫn luôn giữ được thần thái tươi tắn mặc cho chuyện buồn vừa qua khiến CĐM thêm khâm phục.

Năm 2017, Hòa Minzy công khai hẹn hò với thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Chuyện tình lần này của giọng ca Rời Bỏ lại được công chúng ủng hộ nhiệt tình, nhất là sau khi xem qua những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân của cặp đôi.

Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!' - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, việc cả hai chính thức đường ai nấy đi dù đã có 1 con chung khiến CĐM không khỏi bàng hoàng, tiếc nuôi. Nhiều khán giả, người nổi tiếng đã đồng loạt gửi lời động viên đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên, trải qua tan vỡ, có thể thấy, nữ ca sĩ mạnh mẽ hơn nhiều. Cô không trở nên bi lụy mà trái lại vẫn vui vẻ, lạc quan tham gia các show diễn. Khi lên ảnh, cô nàng cũng nở nụ cười rất vui vẻ. Hiện những hình ảnh này của Hòa Minzy đang được cư dân mạng thả tim liên tục.

Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!' - Ảnh 2

Đầu năm 2021, cặp đôi công khai chuyện đã có con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Tưởng chừng Hòa Minzy cuối cùng đã có được hạnh phúc trọn vẹn sau cuộc tình nhiều biến cố với chân sút Công Phượng thế nhưng sau cùng giọng ca Rời Bỏ và thiếu gia miền Tây vẫn đứt gánh giữa đường. Dù khẳng định kết thúc trong êm đẹp, chuyện tình cảm của Hòa Minzy vẫn bị netizen mang ra bàn tán theo chiều hướng tiêu cực trên MXH.

Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!' - Ảnh 3
Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!' - Ảnh 4
Hòa Minzy khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc sau ồn ào chia tay bạn trai 5 năm: CĐM động viên 'giữ mãi nụ cười này chị nhé!' - Ảnh 5

Ảnh: FBNV

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