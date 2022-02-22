Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu

Sao Việt 22/02/2022 07:04

Sau nghi vấn đang có thai cùng tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh đã vô tình để lộ những hành động "đáng ngờ" khiến dân mạng càng thêm nghi ngờ.

Những ngày qua, người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước thông tin Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Khán giả đang liên tục gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới giọng ca Hạnh Phúc Mới. Tuy nhiên danh tính tình trẻ của nữ ca sĩ vẫn đang là 1 ẩn số.

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu - Ảnh 1

Ngay lập tức, mọi động thái của Phạm Quỳnh Anh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chưa rõ tình trẻ của người đẹp là ai, thế nhưng các "thánh soi showbiz" đã phát hiện thêm loạt bằng chứng nữ ca sĩ đang mang thai,

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu - Ảnh 2

Không những thế, ở những bức ảnh do chính chủ đăng tải trong thời gian gần đây, mẹ bỉm 2 con liên tục để có những động tác khéo che chắn vòng 2. Vào khoảng 5 tuần trước, Phạm Quỳnh Anh còn có động tác ôm vòng 2 khi chụp ảnh, đây là hành động thường thấy ở các mẹ bầu. Ngoài ra, từ sau Tết, Phạm Quỳnh Anh cũng thường diện váy rộng và đôi khi cũng để lộ bụng lùm lùm.

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu - Ảnh 3

 

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu - Ảnh 4

 

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu - Ảnh 5

 

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu - Ảnh 6

 

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