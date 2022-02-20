Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm

Sao Việt 20/02/2022 05:39

Thân hình rắn chắc, khỏe khoắn của Tú Hảo nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bước ra từ cuộc thi The Face 2017 với ngôi vị Quán quân, Tú Hảo gây ấn tượng với người hâm mộ bởi khuôn mặt cá tính cùng phong cách thời trang thời thượng.

Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh 1

Sau 5 năm giành chiến thắng, Tú Hảo không có quá nhiều thay đổi về mặt ngoại hình. Cô nàng từng chia sẻ về việc không can thiệp thẩm mỹ, dù biết một số hạn chế trên cơ thể. Bù lại người đẹp sinh năm 1996 rất chăm chỉ luyện tập và áp dụng chế độ sinh hoạt ăn uống khoa học để cải thiện vóc dáng.

Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh 2

Thế nên trong suốt nhiều năm qua, dù không sở hữu đường cong S nóng bỏng, gợi cảm như nhiều người đẹp khác nhưng Tú Hảo vẫn gây ấn tượng với body săn chắc, khoẻ khoắn và cuốn hút.

Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh 3

Những bức ảnh bikini nóng bỏng của Tú Hảo được đăng tải đều đặn trên mạng xã hội. Tú Hảo không ngần ngại đáp trả những bình luận khiếm nhã của dân mạng. Như lần bị một dân mạng bình luận chê chụp ảnh bikini nhìn "dơ", Tú Hảo đáp: “Dơ là gì? Em đi biển em mặc áo mưa à? Và chị mặc bikini chị đi tắm. Nên người chị không bị “dơ” nha em”.

Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh 4

Còn khi bị antifan chê vòng 1 phẳng, pose hình thiếu chuyên nghiệp, Tú Hảo cũng không ngần ngại trả lời: "Thế em đừng ráng phẳng giống chị nha".

Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh 5

 

Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh 6

 

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Từ khóa:   Tú Hảo tú hảo the face The Face

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