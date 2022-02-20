Tú Hảo khiến fan hâm mộ phát cuồng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm

Bước ra từ cuộc thi The Face 2017 với ngôi vị Quán quân, Tú Hảo gây ấn tượng với người hâm mộ bởi khuôn mặt cá tính cùng phong cách thời trang thời thượng.

Sau 5 năm giành chiến thắng, Tú Hảo không có quá nhiều thay đổi về mặt ngoại hình. Cô nàng từng chia sẻ về việc không can thiệp thẩm mỹ, dù biết một số hạn chế trên cơ thể. Bù lại người đẹp sinh năm 1996 rất chăm chỉ luyện tập và áp dụng chế độ sinh hoạt ăn uống khoa học để cải thiện vóc dáng.