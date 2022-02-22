Ngọc Trinh gây thất vọng khi để lộ đôi chân đầy sẹo thâm, làn da trắng sứ đâu rồi?

Đôi chân ngọc ngà của Trinh giờ phải chịu cảnh đầy những vết sẹo thâm khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Hễ muốn miêu tả đồ vật trắng sáng, người ta có ngay câu cửa miệng: "Trắng như Ngọc Trinh". Ngay từ khi bước chân vào showbiz, nữ hoàng nội y đã xây dựng hình tượng quyến rũ, gợi cảm, không ngại hở bạo khoe ra làn da trắng sứ cùng đôi chân dài nuột nà. Thậm chí, nếu ghé thăm Instagram của Ngọc Trinh, "da thịt" và ''chân cẳng'' là 2 thứ xuất hiện với tần suất dày đặc.

Tuy vậy, 2 vũ khí mà người đẹp này khoe nhiều nhất đôi khi cũng gây thất vọng toàn tập. Cặp giò tưởng như đáng mơ ước ấy cũng có khi trở thành nơi lý tưởng để ''hoa gấm'' mọc um tùm.

Ngọc Trinh từng khoe trên Instagram đôi chân đầy sẹo, thâm, có rất nhiều vùng da tối màu. Những vùng sẹo và thâm hình thành do tai nạn, chấn thương trong quá trình luyện tập của người đẹp. Chấn thương để lại sẹo là điều khó tránh khỏi, nhưng lại gây trở ngại không nhỏ với những ngôi sao thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng trong trang phục ngắn.

Ngọc Trinh gây xôn xao khi thay đổi phong cách: Nữ tổng tài là đây Ngọc Trinh đầy khí chất nữ tổng tài trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội khi diện trang phục vest trắng nhã nhặn.

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