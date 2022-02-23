Hậu ly hôn với chồng đại gia, Diệp Lâm Anh ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng, CĐM tấm tắc: 'Phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Không chỉ được khen ngợi về thân hình nóng bỏng, nhan sắc của Diệp Lâm Anh cũng được nhiều người nhận xét ngày càng 'thăng hạng'.

Diệp Lâm Anh là gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Một số phim cô từng đóng như Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên... Tháng 5/2018, Diệp Lâm Anh cưới doanh nhân Đức Phạm, giữa họ có 2 con. Tuy nhiên đến tháng 1/2022, cặp đôi tuyên bố ly thân và sau đó Diệp Lâm Anh cùng 2 con dọn ra khỏi nhà chồng để sống với mẹ ruột tại một căn hộ ở TP.HCM.

Có thể thấy dù thời gian này vướng nhiều ồn ào nhưng Diệp Lâm Anh luôn giữ cho mình tinh thần thư thái nhất. Sau một thời gian im lặng để vượt qua tổn thương, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc và hoạt động nghệ thuật. Thời gian gần đây, cô thường chia sẻ những hình ảnh đầy tích cực của mình trên mạng xã hội. Sau nhiều sóng gió, Diệp Lâm Anh được khen ngợi là nhan sắc ngày càng mặn mà và vóc dáng càng nóng bỏng. Những ngày đầu năm mới, cô tự tin chia sẻ loạt ảnh bikini rực rỡ của mình trên bãi biển tuyệt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hình thể không chút mỡ thừa dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Vốn là người đam mê tập luyện nên mỹ nhân sinh năm 1989 luôn duy trì hình thể của mình luôn săn chắc, "có da có thịt" và tràn đầy năng lượng. Dân tình dành nhiều lời khen cho nhan sắc cựu người mẫu. Ảnh: FBNV

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