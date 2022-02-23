Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình Kaity. Năm học lớp 5, Kaity Nguyễn cùng gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống. Đến năm cô học lớp 8 thì gia đình lại chuyển về Việt Nam. Nhưng vì có nhiều người thân sinh sống bên Mỹ nên cô vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Kaity Nguyễn từng theo học University of Texas high school program (Đại học trực tuyến ở Mỹ).

Sau thành công của loạt phim điện ảnh ăn khách, Kaity Nguyễn trở thành một trong những nữ diễn viên được rất nhiều người săn đón, mến mộ. Không chỉ có lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, Kaity Nguyễn còn sở hữu một ngoại hình cuốn hút, gợi cảm và tươi trẻ dù chỉ sở hữu chiều cao 1m50.