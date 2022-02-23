Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg

Sao Việt 23/02/2022 07:04

Kaity Nguyễn vẫn tạo ra sức hút đặc biệt của mình nhờ nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình Kaity. Năm học lớp 5, Kaity Nguyễn cùng gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống. Đến năm cô học lớp 8 thì gia đình lại chuyển về Việt Nam. Nhưng vì có nhiều người thân sinh sống bên Mỹ nên cô vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Kaity Nguyễn từng theo học University of Texas high school program (Đại học trực tuyến ở Mỹ).

Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 1

Sau thành công của loạt phim điện ảnh ăn khách, Kaity Nguyễn trở thành một trong những nữ diễn viên được rất nhiều người săn đón, mến mộ. Không chỉ có lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, Kaity Nguyễn còn sở hữu một ngoại hình cuốn hút, gợi cảm và tươi trẻ dù chỉ sở hữu chiều cao 1m50.

Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 2

Kaity Nguyễn tâm sự cô từng cảm thấy tự ti với chiều cao hạn chế và kích thước vòng 1 quá khổ của mình. Vì vậy, vào năm 2021, Kaity Nguyễn đã quyết định tìm đến các biện pháp thẩm mỹ để thu nhỏ kích thước vòng 1 và giảm gần 10kg để có thân hình cân đối hơn.

Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 3

Hiện tại, vóc dáng của Kaity Nguyễn đã trở nên rất gợi cảm, cuốn hút chứ không nhìn quá nặng nề như trước kia. Khi đăng tải những bức ảnh bikini nóng bỏng trên mạng xã hội, Kaity Nguyễn nhận được vô số lời khen ngợi về hình thể của mình.

Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 4

 "Quá trời đẹp", "Nhìn muốn xỉu", "Đẹp ngộp thở luôn đó", "Ngất ngây trước sự sexy này"... là một số bình luận của dân mạng.

Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 5
Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 6
Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 7
Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 8
Không cần chiều cao nổi bật, Kaity Nguyễn tự tin khoe nhan sắc gợi cảm sau khi giảm gần 10kg - Ảnh 9
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