Bức xúc khi bị chê là "quái vật thẩm mỹ", Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm!

Sao Việt 25/02/2022 09:51

Trong những hình ảnh mới đăng tải, nữ diễn viên không sử dụng son phấn, phô diễn trọn vẹn những đường nét tự nhiên trên gương mặt như để thách thức những lời chê bai trước đó của antifan.

Lương Thu Trang đượᴄ đông đảo khán giả biết đến ᴠà уêu mến qua ᴄáᴄ ᴠai diễn trên màn ảnh nhỏ. Với nhan ѕắᴄ хinh đẹp ᴠà ѕự tài năng ᴄủa mình ᴄô ᴄó thể ᴄhinh phụᴄ khán giả qua các vai diễn đòi hỏi kĩ năng diễn xuất cao.

Bức xúc khi bị chê là 'quái vật thẩm mỹ', Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm! - Ảnh 1

Cô nhanh chóng tạo dựng tên tuổi, trở thành sao nữ sáng của VTV chỉ sau 3 phim truyền hình: Những cô gái trong thành phố, Mùa xuân ở lại, Hướng dương ngược nắng. Và mới nhất là vai nhà văn trinh thám trong Mặt nạ gương. Đây được xem là vai diễn đòi hỏi sự gai góc, trưởng thành và sắc sảo. sau bộ phim, Lương Thu Trang đã thu về không ít fan hâm mộ bởi vẻ ngoài sắc lạnh, thể hiện được nội tâm của nhân vật.

Bức xúc khi bị chê là 'quái vật thẩm mỹ', Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm! - Ảnh 2

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận antifan buông lời chê bai nhan sắc của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng cô đã can thiệp dao kéo để có vẻ đẹp như hiện tại. Thậm chí nhiều antifan còn khẳng định mỹ nhân VTV đẹp nhờ son phấn. Mới đây, Lương Thu Trang bất ngờ chia sẻ 2 bức ảnh cô nàng để mặt mộc kèm theo dòng trạng thái như để đáp trả lại bình phẩm từ antifan. Trong ảnh, nữ diễn viên không sử dụng son phấn, phô diễn trọn vẹn những đường nét tự nhiên trên gương mặt. Trong 1 bức ảnh, Lương Thu Trang còn cố tình tạo dáng, chọn góc chụp để khoe nọng cằm.

Bức xúc khi bị chê là 'quái vật thẩm mỹ', Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm! - Ảnh 3

Nữ diễn viên đặt câu hỏi: "Mập lên xíu thì kêu phẫu thuật thẩm mỹ lỗi. Gầy đi xíu thì kêu trơ xương hốc hác. Ủa chứ bây giờ muốn tôi sống sao cho vừa lòng?".

Bức xúc khi bị chê là 'quái vật thẩm mỹ', Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm! - Ảnh 4

Ngay lập tức, cô nàng đã nhận được những lời chia sẻ, động viên từ phía đồng nghiệp và khán giả. Đa số mọi người đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp và khuyên cô nên suy nghĩ tích cực hơn, không cần bận tâm đến những lời chê bai vô căn cứ từ netizen.

Bức xúc khi bị chê là 'quái vật thẩm mỹ', Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm! - Ảnh 5
Bức xúc khi bị chê là 'quái vật thẩm mỹ', Lương Thu Trang có cú 'phản đòn' antifan cực gắt, xứng đáng 10 điểm! - Ảnh 6

 ẢNH: FBNV, Internet

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