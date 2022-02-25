Hoàng Yến Chibi xuất hiện với nhan sắc 'khác lạ' trong dự án âm nhạc mới, mạnh mẽ đáp trả khi bị chê 'giọng chua như chanh'

Dự án âm nhạc lần này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Hoàng Yến Chibi cả về mặt hình ảnh lẫn tư duy âm nhạc.
- Bị antifan chê 'không hợp làm Hoa hậu', Hoàng Thùy sẵn sàng 'đốp chát' cực gắt: 'Chọn giám khảo Hoa Hậu không phải là em'
- Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài'
Sau nhiều năm gắn bó với vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương, Hoàng Yến Chibi đã có cú "lột xác" ngoạn mục sang hình ảnh trưởng thành, quyến rũ. Đây cũng là bước chuyển mình được tính toán kĩ trên con đường hoạt động nghệ thuật của Hoàng Yến, khi cô muốn thoát ra khỏi hình ảnh "cô nữ sinh đi hát".
Mới đây, Hoàng Yến Chibi đã trình làng dự án official live performance mang tên "Chia tay thì...". Với kế hoạch này, cô giới thiệu hàng loạt các ca khúc tự sáng tác và thể hiện khả năng hát live cùng ban nhạc.
Trước đó, nữ ca sĩ 9x từng bị nhận xét nhiều về giọng hát, thậm chí còn từng bị chê là "giọng chua như chanh". Trình làng dự án đòi hỏi tính chuyên môn cao, Hoàng Yến Chibi không ngại thử sức mình với dòng nhạc trưởng thành hơn. Ngoài lựa chọn dòng nhạc, nữ ca sĩ cũng "biến hóa" trong phong cách biểu diễn. Khán giả yêu nhạc không còn thấy một Hoàng Yến Chibi đáng yêu với phong cách trong veo nữa mà trong official live performance là một Hoàng Yến trưởng thành, quyến rũ, chững chạc.
ẢNH: FBNV, Internet