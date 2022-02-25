Hoàng Yến Chibi xuất hiện với nhan sắc 'khác lạ' trong dự án âm nhạc mới, mạnh mẽ đáp trả khi bị chê 'giọng chua như chanh'

Sau nhiều năm gắn bó với vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương, Hoàng Yến Chibi đã có cú "lột xác" ngoạn mục sang hình ảnh trưởng thành, quyến rũ. Đây cũng là bước chuyển mình được tính toán kĩ trên con đường hoạt động nghệ thuật của Hoàng Yến, khi cô muốn thoát ra khỏi hình ảnh "cô nữ sinh đi hát".

Mới đây, Hoàng Yến Chibi đã trình làng dự án official live performance mang tên "Chia tay thì...". Với kế hoạch này, cô giới thiệu hàng loạt các ca khúc tự sáng tác và thể hiện khả năng hát live cùng ban nhạc.