H'Hen Niê lên đồ 'chặt đẹp' dàn thí sinh, quyến rũ bất ngờ với hình tượng 'miêu nữ' trên thảm đỏ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khoe khéo hình thể lẫn thần thái trong bộ trang phục được NTK Lê Long thiết kế riêng cho nàng hậu, với mong muốn mang đến hình tượng miêu nữ khác biệt, bí ẩn, uy quyền và vẫn đậm chất beauty queen cho một biểu tượng sắc đẹp như H'Hen Niê.

Mới đây, H'Hen Niê xuất hiện trên thảm đỏ buổi họp báo ra khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa giải mới với tư cách là vị giám khảo quyền lực.

Đây cũng là lần đầu tiên H'Hen Niê xuất hiện với vai trò giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Mỗi lần H'Hen Niê xuất hiện đều mang đến một hơi hướng thời trang khác biệt. Có gì đó rất chuẩn Hoàn vũ nhưng vẫn thời thượng khác thường

Chia sẻ với PV báo Lao Động về việc đảm nhận vị trí giám khảo uy quyền trên ghế nóng của Miss Universe Việt Nam, H'Hen Niê cho biết: “H'Hen ở đây với một tâm thế là một người chị đi trước, trải qua những vòng thi từ trong nước cho đến quốc tế, và từ đó nhìn ra được những kinh nghiệm, bài học, cách chuẩn bị từ ngoại hình, kỹ năng và cả tâm lý trong suốt quá trình thi là như thế nào để giúp các cô gái tiếp theo trên hành trình chinh phục vương miện".

"H'Hen cảm thấy rất vui vì những thí sinh đến với Miss Universe Việt Nam ngày càng hiểu và nắm bắt được tiêu chí, đồng thời có sự chuẩn bị rất chu đáo, điều này chứng tỏ sự quyết tâm của các bạn. H'Hen thực sự vô cùng hào hứng để chờ đợi những màn xuất hiện của các cô gái ở các vòng thi trong thời gian tới", người đẹp nói thêm