Được chọn mặt gửi vàng đi chinh chiến Miss Supranational 2022, Kim Duyên liệu có làm nên chuyện?

Kim Duyên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Sau 2 năm không cử đại diện đi thi đấu tại cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia, fan Việt vô cùng tiếc nuối vì 2 tiếng Việt Nam không được hô vang trên đấu trường quốc tế.

Mới đây mạng xã hội rần rần trước thông tin Kim Duyên top 16 Miss Universe 2021 chính thức là đại diện tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Supranational 2022. Thông tin được xác nhận ngay trong họp báo hoa hậu hoàn vũ sáng ngày 22/2.

Đây là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử đối với nhan sắc Việt khi một cô gái từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ nay sẽ chinh chiến tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Trước đó trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, Trần Việt Bảo Hoàng, giám đốc quốc gia Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam cho biết bản thân anh và công ty hiểu và cũng mong muốn Kim Duyên sẽ có hêm cơ hội toả sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngay lập tức thông tin này đã khiến cho các fan sắc đẹp như vỡ oà. Đa số đều tỏ ra háo hức và cho rằng với nhan sắc ấy thì phải thi thêm quốc tế nữa.

Kim Duyên từng là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 và xuất sắc lọt vào Top 16. Chắc chắn những kinh nghiệm thi thố của mình, cộng thêm những tiềm năng sẵn có, khán giả đang háo hức chờ đón chiếc vương miện đầu tiên sẽ về với Việt Nam.

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