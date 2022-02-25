Không chỉ là biểu tượng thời trang thế hệ mới mà nhan sắc của Chi Pu cũng thuộc hàng top của showbiz. Mới đây, sáng 23/2, cô nàng tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh khoe dáng săn chắc, trưng trổ body gợi cảm “hót hòn họt” check-in ở phòng tập gym.

Để có được ngoại hình đáng mơ ước như hiện tại, Chi Pu đã phải rất chăm chỉ luyện tập, ăn uống theo chế độ.

Vóc dáng của Chi Pu hiện tại vô cùng săn chắc không chút mỡ thừa. Tuy vòng eo Chi Pu trong ảnh chỉ lấp ló nhưng cũng đủ để netizen nhìn thấy có các múi bụng của nữ ca sĩ.