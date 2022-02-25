Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài'

Sao Việt 25/02/2022 07:30

Được biết đến là một trong những mỹ nhân gợi cảm của showbiz Việt, Chi Pu thường xuất hiện tại các sự kiện với trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo. Trên trang cá nhân, người đẹp không ngần ngại đăng tải bikini táo bạo.

Không chỉ là biểu tượng thời trang thế hệ mới mà nhan sắc của Chi Pu cũng thuộc hàng top của showbiz. Mới đây, sáng 23/2, cô nàng tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh khoe dáng săn chắc, trưng trổ body gợi cảm “hót hòn họt” check-in ở phòng tập gym.

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 1

Để có được ngoại hình đáng mơ ước như hiện tại, Chi Pu đã phải rất chăm chỉ luyện tập, ăn uống theo chế độ.

Vóc dáng của Chi Pu hiện tại vô cùng săn chắc không chút mỡ thừa. Tuy vòng eo Chi Pu trong ảnh chỉ lấp ló nhưng cũng đủ để netizen nhìn thấy có các múi bụng của nữ ca sĩ. 

Đường cong 0% mỡ thừa của nữ ca sĩ được dân tình ngợi ca hết lời. Ngoài ra, Chi Pu còn “đốt mắt” netizen bằng vòng eo con kiến, lộ rõ múi.

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 2

Hiểu rõ lợi thế của bản thân, Chi Pu khiến nhiều người trầm trồ khi chịu khó diện bikini khoe đường cong cơ thể.

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 3

Chi Pu sở hữu rãnh bụng săn chắc

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 4

Chi Pu thường xuyên lựa chọn những trang phục sexy để khoe dáng nóng bỏng.

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 5

Kể từ khi qua đất Mỹ, giọng ca Đóa hoa hồng chuyển hẳn sang phong cách phương Tây gợi cảm.

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 6

Dân tình nức nở khen ngợi thân hình đẹp xuất sắc của ngôi sao sinh năm 1993.

Không cần vòng 1 khủng, Chi Pu vẫn khiến netizen bấn loạn vì body 'hết nấc', CĐM không tiếc lời khen ngợi 'mê chữ ê kéo dài' - Ảnh 7

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng người đẹp vẫn khiến nhiều người ghen tỵ vì sắc vóc ngày một gợi cảm.

Ảnh: FBNV, Internet

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