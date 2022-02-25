Công khai chuyện tình đồng giới với nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà gây sốc khi xuất hiện với thân hình KHÁC LẠ

Vóc dáng hiện tại của Thanh Hà khiến nhiều người thật sự bất ngờ.
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Thời gian gần đây, Thanh Hà nhận được nhiều sự chú ý khi công khai mối quan hệ đồng giới cùng nhạc sĩ Phương Uyên. Vào dịp Valentine, Phương Uyên đăng ảnh tình tứ với Thanh Hà trên mạng xã hội, bày tỏ sự hạnh phúc khiến CĐM vô cùng bất ngờ vì trước đó không lâu, Thanh Hà vừa mới chia tay bạn trai.
Mới đây, Thanh Hà đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chơi đùa trong sân vườn. Đặc biệt, vóc dáng mảnh mai của giọng ca Sợ Yêu khiến cư dân mạng chú ý. Có thể thấy nữ ca sĩ gầy đi không ít, gương mặt cũng thanh thoát hơn hẳn.
Được biết thời gian qua Thanh Hà rất tích cực giảm cân. Cô rất chăm chỉ đăng ảnh luyện tập yoga và khoe thành quả của mình trên trang cá nhân. Những hình ảnh này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ fan hâm mộ.
Được biết, sau khi công khai tình yêu đồng giới với nhạc sĩ Phương Uyên, cặp đôi vướng phải không ít chỉ trích.
ẢNH: FBNV