Thúy Ngân tên đầy đủ là Lê Huỳnh Thúy Ngân, sinh năm 1991 ở Tiền Giang. Cô là người mẫu, diễn viên kiêm người dẫn chương trình. Cô được biết đến nhiều hơn qua vai phản diện Ngọc Hân trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.

Từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2010, người đẹp được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu hình thể nóng bỏng với chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 90-60-95 nên nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc.