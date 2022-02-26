Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon gọn, Thúy Ngân được nhiều người khen ngợi gợi cảm khi diện bikini.
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Thúy Ngân tên đầy đủ là Lê Huỳnh Thúy Ngân, sinh năm 1991 ở Tiền Giang. Cô là người mẫu, diễn viên kiêm người dẫn chương trình. Cô được biết đến nhiều hơn qua vai phản diện Ngọc Hân trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.
Từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2010, người đẹp được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu hình thể nóng bỏng với chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 90-60-95 nên nhận được nhiều lời khen ngợi về sắc vóc.
Mới đây, nữ diễn viên vừa đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh diện bikini gợi cảm trong chuyến du lịch biển. Cô tự tin tạo dáng khoe thân hình thon thả, vòng một đầy đặn, eo con kiến và đôi chân dài thẳng miên man. Không chỉ thế, cách lựa chọn trang phục màu hồng trẻ trung cùng cách tạo dáng nhí nhảnh khiến Thuý Ngân thêm phần “hack tuổi” như gái đôi mươi.
Màn khoe vòng 1 và đường cong chữ S của Thuý Ngân khiến dân tình “thả tim” mệt nghỉ vì quá rạng rỡ. Vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm của Thúy Ngân nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng như “nuột nà ghê hồn”, “body bốc lửa”, “đẹp quá chị ơi”, “trời ơi… xuất sắc chị ơi”…
ẢNH: FBNV, Internet