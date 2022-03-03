Mang thai mùa dịch là thách thức không hề nhỏ đối với nhiều sản phụ: Cách cơ thể mẹ bảo vệ em bé khỏi COVID-19 như thế nào?

Trong khi bệnh Covid-19 ảnh hưởng đáng kể đến nhiều phụ nữ mang thai, nhưng tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ rất thấp.

Một nghiên cứu mới từ Trường Đại học Y khoa Boston (BUSM) đã chứng minh rằng ACE-2, một loại thụ thể cho phép SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào được tìm thấy ở mức độ thấp hơn trong nhau thai của những phụ nữ nhiễm Covid-19 trong thai kỳ so với phụ nữ mang thai bình thường âm tính với Covid.

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Các phát hiện xuất hiện trực tuyến trên Tạp chí Bệnh học Hoa Kỳ.

Elizabeth S. Taglauer, Trợ lý Giáo sư Nhi khoa cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng khi một phụ nữ nhiễm Covid-19 trong thai kỳ, nhau thai sẽ loại bỏ ACE-2 như một cách để ngăn chặn SARS-CoV-2 truyền sang thai nhi."

Trong nghiên cứu, nhóm đã tiến hành thu thập nhau thai từ hai nhóm phụ nữ sinh con từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.

Nhóm đầu tiên là những phụ nữ có thai bình thường và không có báo cáo về nhiễm SARS-CoV-2. Nhóm phụ nữ thứ hai dương tính với SARS-CoV-2 và mắc bệnh Covid-19 đang hoạt động trong thời kỳ mang thai.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã quan sát sự biểu hiện ACE-2 trong nhau thai của họ dưới kính hiển vi và so sánh sự biểu hiện ACE-2 của nhau thai bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích gen và protein.

Ảnh minh họa

Theo các nhà nghiên cứu, nhau thai có nhiều điểm tương đồng với phổi, vì vậy nghiên cứu này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu nó để giúp hiểu nhiều loại bệnh phổi và nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kiểm soát ACE-2 như một cách để ngăn ngừa SARS-CoV-2 gây nhiễm trùng.

Trợ lý Taglauer nói thêm: "Nhau thai là một trong số ít 'câu chuyện thành công' của đại dịch. Nếu chúng ta hiểu cách nhau thai bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi Covid-19 một cách tự nhiên, điều này có thể cung cấp thông tin quan trọng cho các liệu pháp và chiến lược giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng SARS-CoV-2 khác".

Theo Times of India

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