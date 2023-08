Việc cảm thấy hoảng sợ một chút khi xuất hiện những thông tin như thế này là điều dễ hiểu, nhưng may mắn thay, các chuyên gia cho rằng bạn không nên lo lắng quá. Hầu hết trẻ em bị viêm thanh khí phế quản có thể phục hồi thành công bằng các biện pháp điều trị tại nhà mặc dù điều trị y tế được yêu cầu trong một số trường hợp hiếm hoi.

Biểu hiện bệnh là hạch cổ được đặc trưng bởi sự sưng tấy của đường thở trên, cụ thể là thanh quản và khí quản. Nó có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, ho khan và tạo ra tiếng huýt sáo the thé khi hít vào, được gọi là "stridor". Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), bệnh thường ảnh hưởng đến trẻ em từ 3 tháng đến 5 tuổi .

Michael B Grosso, MD, FAAP, bác sĩ nhi khoa và giám đốc y tế của Bệnh viện Huntington ở New York cho biết: "Nhóm vi rút hầu như luôn bao gồm ho khan. Ít thường xuyên hơn nhưng cũng có tiếng thở ồn ào, chủ yếu là khi cảm, có thể liên quan đến quá trình hô hấp nhanh và nặng nhọc."

Bệnh viêm thanh khí phê quản do các loại virus khác nhau gây ra, bao gồm parainfluenza, virus hợp bào hô hấp (RSV), enterovirus và virus cúm. Tiến sĩ Grosso cho biết các vi rút corona không phải COVID luôn được kết hợp với bệnh viên thanh khí phế quản và thậm chí trước khi có biến thể Omicron, đã có trường hợp bệnh nhân bị viêm thanh khí phế quản liên quan đến COVID.

Tiến sĩ Grosso giải thích: "Theo những gì chúng tôi đã thấy tại địa phương, bệnh viên thanh khí phế quản do COVID gây ra không nghiêm trọng hơn hoặc ít hơn so với các loại vi rút khác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là bệnh nàynói chung có thể có nhiều mức độ nghiêm trọng, với một số trẻ em không cần điều trị y tế gì trong khi một số ít trẻ khác tiến triển thành cần chăm sóc đặc biệt".

Kristina Deeter, MD, bác sĩ chuyên khoa nhi đồng thời là nhân viên y tế chuyên khoa về chăm sóc sức khỏe quan trọng cho trẻ em tại Pediatrix Medical Group nói rằng cô ấy thấy bệnh nổi hạch ở những bệnh nhân mà cô ấy đang điều trị, nhưng nó có xu hướng ảnh hưởng nhiều nhất đến trẻ nhỏ. Tiến sĩ Deeter mô tả : "Trong khi những đứa trẻ lớn hơn thường phàn nàn về nghẹt mũi và đau họng, thì những đứa trẻ nhỏ hơn, dưới 2 tuổi lại thường bị ho khan. Chúng tôi thường thấy những trẻ mới biết đi khoảng 18 tháng tuổi nhập viện với một cơn ho có đờm."

Tại sao trẻ em lại trải qua bệnh viêm thanh khí phế quản khi bùng dịch COVID-19?

Tiến sĩ Deeter tin rằng sự gia tăng của bệnh phổi có thể là do Omicron tấn công phần trên của hệ thống hô hấp, có thể gây ra tình trạng này. Tiến sĩ Deeter cho biết: "Trong khi các biến thể Alpha và Delta ban đầu có xu hướng gây viêm màng phổi, hoặc viêm mô phổi, thì Omicron có xu hướng lưu lại đường hô hấp trên là mũi, miệng và cổ họng".

Các nghiên cứu ban đầu về Omicron ủng hộ ý tưởng này. Ví dụ, các nhà nghiên cứu từ Đại học Washington phát hiện ra rằng loài gặm nhấm bị nhiễm Omicron có ít tổn thương phổi hơn so với loài gặm nhấm bị nhiễm các biến thể trước đó. Các nhà nghiên cứu từ Hồng Kông phát hiện ra rằng Omicron phát triển nhanh hơn trong các tế bào phế quản của con người so với các mô phổi và so với các biến thể COVID-19 khác.

Làm thế nào để biết nếu con của bạn bị viêm thanh khí phế quản do COVID-19

Giả sử con bạn bắt đầu ho và nó có vẻ "rên" hoặc "khạc". Nếu bệnh viêm thanh khí phế quản cũng phổ biến với các loại vi rút đường hô hấp khác, làm thế nào bạn có thể biết con mình có bị do COVID-19 hay không?

Ilan Shapiro, MD, giám đốc y tế về sức khỏe và sức khỏe của AltaMed Health Services, cho biết: Sự thật là bạn không thể biết chắc trừ khi con bạn được kiểm tra COVID. Tiến sĩ Shapiro giải thích: "Rất khó để đưa ra chẩn đoán nếu không có xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác nhận loại vi rút nào đang gây ra các triệu chứng". Hãy tham vấn với bác sĩ để biết nếu thấy bất an và nhận sự tư vấn khi nào nên kiểm tra con bạn.

Viêm thanh khí phế quản được điều trị như thế nào ở trẻ em?

Nó thường bao gồm các biện pháp khắc phục tại nhà như sử dụng máy tạo độ ẩm, tắm nước ấm để hít thở không khí ẩm, uống thêm chất lỏng, dùng thuốc giảm đau an toàn cho trẻ em và giữ bình tĩnh. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể cần được giải quyết bằng cách điều trị bằng phương pháp hít thở hoặc dùng thuốc steroid.

Tiến sĩ Deeter nói rằng sự khác biệt duy nhất trong các phác đồ điều trị mà cô ấy đang thấy với bệnh viêm thanh khí phê quản do COVID-19 gây ra là trẻ em mắc các trường hợp nghiêm trọng hơn không phản ứng nhanh với steroid. Tuy nhiên, những đứa trẻ này đang được điều trị thành công tại bệnh viện. Cô giải thích: "Nhiều bệnh nhân trong số này không cải thiện nhanh chóng trong khoa cấp cứu, và thay vào đó phải nhập viện nhi trong khi steroid từ từ cải thiện bệnh tình của các bé."

Phải làm gì nếu bạn nghi ngờ con mắc bệnh?

Tiến sĩ Grosso cho biết, bất cứ khi nào con bạn có các triệu chứng của bệnh viêm thanh khí phế quản, bạn nên gọi cho bác sĩ nhi khoa. "Nếu một trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi phát triển cả ho khan và thở ồn ào, khó nhọc, hãy liên hệ với bác sĩ". Hầu hết các bác sĩ nhi khoa đều có nhiều kinh nghiệm điều trị bệnh này, vì vậy, đây thường sẽ là một cuộc kiểm tra định kỳ bạn nên đư acon đi khám.

Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, thì cần phải đến phòng cấp cứu. Các triệu chứng của bệnh nghiêm trọng bao gồm xanh tím quanh môi, buồn ngủ tột độ, nói liên tục, khó thở dữ dội, chảy nhiều nước dãi và khó nuốt. Cha mẹ nên hết sức cảnh giác với trẻ em dưới 1 tuổi, cũng như trẻ em có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Mặc dù ngày càng có nhiều ca mắc bệnh liên quan đến COVID-19, điều quan trọng cần nhớ là hầu hết trẻ em không gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng. "May mắn thay, điều này là khá hiếm," Tiến sĩ Grosso đảm bảo.

