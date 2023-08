Đừng lo lắng nếu con thiếu ý thức tự giác, ba mẹ lưu ngay những 'tuyệt chiêu' siêu hay này để giúp trẻ tự làm việc nhà mà không cần nhắc nhở

Chúng ta có xu hướng coi trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ là những người được miễn làm việc nhà và không cần tham gia. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng không có khả năng thực sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, từ những người kiếm ăn ở Tanzania đến nông dân ở Yucatan, các ông bố bà mẹ lại áp dụng cách tiếp cận ngược lại: ngay khi một đứa trẻ bắt đầu tập đi, cha mẹ bắt đầu yêu cầu họ giúp đỡ với những công việc nhỏ. Theo thời gian, đứa trẻ học được những việc cần làm xung quanh nhà.

Khi đứa trẻ được mười tuổi, người lớn không cần phải đưa ra nhiều yêu cầu nữa vì đứa trẻ đã biết những gì cần thiết. Trên thực tế, yêu cầu các con giúp đỡ hầu như không được tôn trọng mà con phải ý thức tự giác làm. Nó có nghĩa là nếu con không tự giác thì con chưa trưởng thành hoặc chưa học hỏi được, hoặc ngụ ý rằng con vẫn là trẻ con.

Một cách khác để nói rằng: Trẻ lớn hơn đã học tính tự giác hoặc kỹ năng chú ý đến người khác và giúp đỡ khi họ cần. Vì vậy, nó không chỉ là làm một việc vặt hoặc nhiệm vụ bởi vì ai đó yêu cầu làm, mà là nhìn xung quanh và xem những gì cần phải làm và sau đó hành động.

Vậy bạn bắt đầu dạy cho trẻ tự giác như thế nào? Nó thực sự không khó như bạn nghĩ. Đối với trẻ nhỏ (từ 1 đến 6 tuổi), mục đích là thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình giúp đỡ của trẻ chứ không phải dập tắt chúng. Đây là cách để làm điều đó:

Hương dẫn, chỉ dẫn

Cũng giống như trẻ sơ sinh, hãy đảm bảo rằng trẻ nhỏ được tiếp cận thường xuyên và có thể đoán trước được các công việc hàng ngày. Tránh đuổi chúng sang phòng khác hoặc ra ngoài chơi. Thay vào đó, hãy mời con đến gần bạn trong khi bạn làm việc, để con có thể học hỏi bằng cách quan sát và thỉnh thoảng nói chuyện với ba mẹ.

Nhiều bà mẹ sẽ nói điều gì đó như, 'Con đến đây, clại đây với mẹ. Giúp mẹ rửa bát với nhé'", Nhà tâm lý học Rebeca Mejía-Arauz tại Đại học ITESO ở Guadalajara cho biết khi đề cập đến nghiên cứu của cô và các đồng nghiệp của cô với những bà mẹ dân tộc Nahua "Lời mời luôn dành cho nhau, để làm việc nhà cùng nhau."

Khuyến khích

Nếu một đứa trẻ yêu cầu giúp đỡ, hãy để chúng tự làm! Nếu nhiệm vụ đơn giản, hãy lùi lại và để con tự thực hiện nó. Đừng bắt đầu hướng dẫn, đối với trẻ nhỏ, lời nói là bài giảng và những bài giảng khó hiểu sẽ để con tự tìm cách làm. Quan sát những gì trẻ làm và cố gắng xây dựng từ nỗ lực của chúng. Nếu con bắt đầu phạm sai lầm lớn, hãy nhẹ nhàng hướng dẫn con trở lại làm việc hiệu quả hơn.

Ví dụ, trong một nghiên cứu với gia đình Maya ở Chiapas, một đứa trẻ mới biết đi 2 tuổi muốn giúp bà của mình gọt đậu, nhưng cậu ấy lại vụng về về việc đó. Cậu bé lấy một nắm đậu nguyên hạt và ném vào thùng rác. Vì vậy, bà của anh ta sửa chữa anh ta và chỉ cho anh ta một cách đúng đắn để thực hiện. Bà lấy những hạt đậu ra khỏi tay đứa trẻ, trước khi nó có thể ném chúng đi, và nói với cháu rằng đậu nguyên hạt không được ném đi. Khi đứa trẻ mới biết đi thường phớt lờ lời nới của bà và bà đã lặp lại hướng dẫn.

Nếu một nhiệm vụ quá cao hoặc quá nguy hiểm đối với trình độ kỹ năng của con, hãy từ từ chỉ dẫn nhẹ nhàng từng bước một.

Bình tĩnh

Không cần phải làm con sợ. Bảo trẻ quan sát trong khi bạn làm nhiệm vụ. Ví dụ, một người mẹ Maya trong khi chiên bánh ngô đã nói với đứa con biết đi của cô ấy rằng "Hãy xem mẹ làm nhé để con có thể học hỏi nha." Hoặc tìm một số cách mà trẻ mới biết đi có thể tham gia mà an toàn. Ví dụ, dặn con giữ đĩa cho ba mẹ trong khi ba mẹ lấy gà ra nướng, hoặc nói con thêm muối và dầu vào nồi mì ống đang nấu giúp bố mẹ.

Nhà tâm lý học Lucia Alcalá tại Đại học Bang California, Fullerton cho biết: "Tùy thuộc vào hoạt động, đôi khi trẻ quan sát và những lần khác chúng sẽ giúp đỡ ba mẹ". Nhà tâm lý học Lucia Alcalá tại Đại học bang California, Fullerton cũng đã đề cập đến nghiên cứu gần đây của cô với các gia đình Maya "Mỗi người mẹ đều biết liệu đứa trẻ có thể làm một nhiệm vụ hay không."

Yêu cầu trợ giúp

David Lancy viết trong cuốn The Anthropology of Childhood: Cherubs, Chattel, Changelings: Trong đại đa số các nền văn hóa trên thế giới, cha mẹ sẽ yêu cầu trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ giúp làm nhiều công việc khác nhau trong ngày. David gọi đây là "chương trình học việc vặt", nhưng có lẽ trong văn hóa phương Tây, chúng ta nên gọi nó là "chương trình hợp tác", bởi vì những công việc này hướng tới việc dạy trẻ em làm việc cùng với gia đình của mình.

Dưới đây là một số nhiệm vụ ba mẹ có thể thử:

Đi lấy đồ

Trẻ nhỏ là những chú thỏ thích có nhiệm vụ tuyệt vời. Họ có thể đi lấy một món đồ từ ô tô, ga ra hoặc sân cho ba mẹ. "Lên lầu lấy giấy vệ sinh nha con", "Đi qua phòng khác lấy một cái gối", "Ra ngoài hái chút bạc hà với mẹ nào", thậm chí chỉ đơn giản là đi ngang qua phòng để lấy giày cũng là một nhiệm vụ tuyệt vời đối với một đứa trẻ mới biết đi. Đi đi đi. Trẻ nhỏ thích đi. Khai thác năng lượng đó đồng thời dạy con chú ý đến nhu cầu của người khác.

Giữ đồ

Giữ các đồ vật trong khi bạn làm việc là một công việc tuyệt vời khác đối với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nó không chỉ khuyến khích con quan sát để có thể học bằng cách xem mà còn giải phóng đôi tay muốn khám phá của trẻ. Dưới đây là một số ví dụ

"Giữ đèn trong khi ba/mẹ cố gắng sửa bếp."

"Giữ đĩa trong khi ba/mẹlấy bánh kếp ra khỏi chảo."

"Giữ cửa trong khi ba/mẹ tôi lấy rác ra."

Cùng nấu nướng

Trẻ nhỏ là những đầu bếp tuyệt vời. Con có thể:

Khuấy đều nước sốt, hỗn hợp bánh và nước xốt.

Làm vỡ trứng.

Ướp thịt, cá.

Xé rau thơm.

Giã nhuyễn nguyên liệu bằng cối và chày.

Bắt đầu cắt hoặc gọt vỏ rau.

Cầm đồ đạc

Nếu bàn tay của bạn đã đầy đồ cần mang, thì bàn tay của con cái bạn cũng có thể hỗ trợ ngay lúc này. Sau khi đến cửa hàng tạp hóa, hãy đóng gói ba lô nhỏ hoặc túi đeo vai để trẻ mang ra xe hoặc vào nhà. Sau đó, làm việc cùng nhau để đặt hàng đã mua vào xe. Với hoạt động này, trẻ em sẽ học cách sắp xếp các công việc nhỏ trong nhà bếp và lên kế hoạch cho các bữa ăn cùng với gia đình. Khi đi du lịch, hãy sử dụng một chiếc vali nhỏ để trẻ em có thể mang theo và đóng gói đồ đạc của chúng.

Nhiệm vụ thể hiện tình yêu thương

Trẻ nhỏ thích trở thành "mẹ", "bố" hoặc "anh trai hoặc chị gái". Bắt đầu huấn luyện chúng đối xử tốt với anh chị em bằng cách cho chúng lấy tã sạch, vứt bỏ đồ bẩn, nhặt đồ chơi của em bé, giải trí và cho em bé ăn, thậm chí kêu con chuẩn bị thức ăn và bình sữa cho em né. Nếu em bé đang khóc, hãy tạm dừng để xem trẻ mới biết đi hoặc trẻ lớn hơn sẽ phản ứng và đỡ đần ba mẹ dỗ em ra sao.

Cuối cùng ... sạch sẽ!

Trẻ nhỏ nên là những người biết cách dọn dẹp hàng đầu. Chúng có thể rửa sạch bát đĩa, đổ xà phòng vào máy rửa bát hoặc máy giặt, lau bàn, hút bụi ... bạn nên cho con thử sức, trẻ mới biết đi sẽ làm sạch nhà cửa với những nhỏ ấy.

Bất cứ điều gì con thiếu kỹ lưỡng, con sẽ bù đắp bằng sự quan tâm và say mê. Có thể con sẽ không làm được siêu sạch, nhưng con sẽ rất cố gắng để làm được như vậy. Đừng can thiệp vào hành động của con. Cung cấp cho chúng các công cụ và để chúng tự do dọn dẹp.

Nói chung, bất kỳ nhiệm vụ nhỏ nào cũng rất tốt cho trẻ nhỏ. Một lần nữa, hãy xem đứa trẻ thể hiện sự quan tâm đến điều gì và hoan nghênh sự giúp đỡ của chúng ở đó.

Theo Parents