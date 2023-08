Tự ái là 'con vi rút' nguy hiểm âm thầm ăn mòn nhân cách: Đừng để chúng sinh sôi trong tâm hồn con trẻ

Trước hết, chúng ta không nên nhầm lẫn lòng tự ái với một liều thuốc lành mạnh của lòng tự trọng. Về cơ bản, chúng khác nhau ở chỗ, một người có lòng tự trọng sẽ không phải lúc nào cũng đặt bản thân lên hàng đầu, bất chấp nhu cầu và quyền lợi của người khác. Đó là lý do tại sao, là cha mẹ, chúng ta phải giúp con cái phát triển lòng tự trọng mạnh mẽ.

Bạn không phải lo lắng nếu trẻ 3 tuổi có những hành vi tự ái vì ở độ tuổi đó, chúng vẫn đang phát triển nhân cách và học hỏi về mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu những hành vi này tiếp tục hoặc tăng lên theo độ tuổi, thì đó đã là một dấu hiệu đỏ và những lời khuyên này có thể hữu ích cho bạn.

Bí quyết 1: Khơi dậy sự đồng cảm ở trẻ ngay từ khi còn nhỏ

Những người theo chủ nghĩa tự ái ít quan tâm đến những gì người khác cảm thấy hoặc suy nghĩ, họ chỉ quan tâm đến bản thân và những mong muốn và cảm xúc của riêng họ. Đó là lý do tại sao điều cần thiết để con bạn hiểu và học được sự đồng cảm là gì. Hiểu người khác và thực sự cảm thương là những yếu tố rất hữu ích cho sự phát triển tình cảm và xã hội của con. Hãy nhớ rằng bạn là hình mẫu đầu tiên của con, vì vậy bạn sẽ phải làm gương bằng những hành động hàng ngày của mình.

Bí quyết 2: Tìm thứ gì đó mà con đam mê và con giúp bạn giải trí lành mạnh

Người ta không thường nghĩ rằng một sở thích có thể có ích gì trong việc phát triển cách sống của một đứa trẻ. Nhưng giúp con tìm thấy thứ con đam mê, chẳng hạn như một môn thể thao hoặc một hoạt động nghệ thuật chẳng hạn, sẽ cho phép con hào hứng với điều gì đó và những người cũng có cùng sở thích và đam mê.

Bí quyết 3: Giúp con phát triển tinh thần trách nhiệm

Những người sống tự ái thường không chịu trách nhiệm về hành động của họ và hậu quả của họ, đặc biệt nếu những điều này là tiêu cực. Đó là lý do tại sao dạy con từ những sai lầm hoặc hành vi xấu của chính chúng, giải thích cho chúng hiểu tại sao chúng đã làm sai, có thể giúp trẻ tự chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và giảm thiểu đặc điểm này của những người tự ái.

Bí quyết 4: Giữ cho con tập trung và cho con thử thách

Một người tự yêu mình thường cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác, và điều này thực sự có thể là như vậy, nhưng điều đó chưa đủ để họ chứng minh điều đó, họ cần được công nhận vì điều đó. Để tránh kiểu hành vi này ở trẻ em, tốt hơn hết là bạn nên đề xuất những thử thách mới . Bằng cách này, con sẽ biết rằng con cũng có những hạn chế và không phải lúc nào con cũng có câu trả lời và đứng nhất.

Bí quyết 5: Chọn lời khen của bạn một cách khôn ngoan

Việc trẻ liên tục tìm kiếm sự chấp thuận và chú ý từ cha mẹ là điều bình thường. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc nói với một đứa trẻ mọi lúc rằng chúng xinh nhất và thông minh nhất trong lớp và nói với chúng rằng chúng đang làm điều gì đó đúng hoặc chúng đáng để những đứa trẻ khác cố gắng noi gương hoặc quan tâm đên . Khen ngợi giúp ích rất nhiều cho sự phát triển lòng tự trọng của trẻ, nhưng chúng ta phải sử dụng nó một cách tiết kiệm, vì quá nhiều lời khen ngợi có thể phản tác dụng.

Bí quyết 6: Luôn đặt giới hạn cho con

Một người tự ái sẽ luôn muốn làm mọi việc theo cách riêng của họ và đạt được những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao cha mẹ phải biết cách đặt ra giới hạn mà không hạn chế quyền tự do hay ý kiến ​​của con mình. Ví dụ, đặt thời gian biểu cho các bữa ăn, nghỉ giải lao và vui chơi mang lại cho đứa trẻ cảm giác ổn định và an toàn. Các giới hạn do cha mẹ đặt ra giúp đứa trẻ trưởng thành và hiểu rằng không phải lúc nào con cũng có thể làm theo ý mình, điều này sẽ cho phép chúng phát triển tính kiên nhẫn.

Bí quyết 7: Đừng so sánh

Những người tự yêu bản thân cần cảm thấy tốt hơn những người khác. Ở đó, tầm quan trọng của việc con cái chúng ta học được rằng giá trị của chúng không phụ thuộc vào thành công hay thất bại của những người xung quanh mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên nuôi loại hành vi này bằng cách so sánh con cái của chúng ta với nhau hoặc với bạn bè và người thân.

Bí quyết 8: Đừng bao giờ để con phải nghi ngờ về việc được yêu thương

Để không nuôi dưỡng thái độ tự ái ở trẻ em, điều quan trọng hơn là phải nói với chúng và khiến chúng cảm thấy được yêu thương mà không có điều kiện hơn là khiến chúng tin rằng chúng là những đứa trẻ đặc biệt. Bằng cách này, bạn giúp con cảm thấy mình được coi trọng như mọi người, từ đó tạo cơ sở cho lòng tự trọng tốt thay vì tạo ra ảo tưởng rằng họ vượt trội hoặc tốt hơn những người khác.

Nuôi dạy con trở thành người tốt trong tương lai thực sự là một thử thách đối với bất kỳ ai. Hãy cố gắng thấu hiểu và giúp con phát triển theo hướng tích cực để con có thể trở thành một người hạnh phúc trong tương lai.

Theo Brightside