Lệ Quyên lộ vòng 2 lùm lùm, bày tỏ mong muốn được mặc váy cưới, nghi vấn đã mang thai với tình trẻ kém 12 tuổi?

Hậu trường 02/03/2022 20:20

Nữ ca sĩ Lệ Quyên liên tục khiến dân tình đặt nghi vấn về việc mang thai với tình trẻ kém 12 tuổi khi nhiều lần lộ vòng 2 to lùm lùm bất thường.

 

Sau khi ly hôn với đại gia Đức Huy, Lệ Quyên hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi luôn là đề tài gây chú ý với công chúng. Theo những khoảnh khắc hiếm hoi được cả hai chia sẻ, có thể thấy, Lâm Bảo Châu đã dọn về ở chung biệt thự với Lệ Quyên.

Lệ Quyên lộ vòng 2 lùm lùm, bày tỏ mong muốn được mặc váy cưới, nghi vấn đã mang thai với tình trẻ kém 12 tuổi? - Ảnh 1

Mới đây, Lệ Quyên gây lú  với vòng 2 thoắt phồng thoắt xẹp vô cùng khó hiểu. Trong loạt hình ảnh khoe nhan sắc với cây đồ hiệu đắt đỏ, tạo dáng chụp ảnh bên trong biệt thự triệu đô, Lệ Quyên bị dân tình soi ra vòng 2 hơi phồng lên. Trước đó, dưới bài đăng của một NTK váy cưới nổi tiếng, Lệ Quyên bày tỏ nguyện vọng muốn mặc mẫu thiết kế mới này.

Lệ Quyên lộ vòng 2 lùm lùm, bày tỏ mong muốn được mặc váy cưới, nghi vấn đã mang thai với tình trẻ kém 12 tuổi? - Ảnh 2

Chính vì vậy, việc lộ vòng 2 lùm lùm đã khiến Lệ Quyên vướng nhiều nghi vấn đang mang thai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ dường như cũng khéo kéo phủ nhận  tin đồn bầu bí bằng bức ảnh ngay trước đó với vòng 2 phẳng lì, không chút mỡ thừa. Câu chuyện vòng 2 lúc phẳng lỳ, lúc lại lùm lùm của Lệ Quyên khiến nhiều dân tình cứ phải bán tin bán nghi liên tục và chưa có câu trả lời.

Lệ Quyên lộ vòng 2 lùm lùm, bày tỏ mong muốn được mặc váy cưới, nghi vấn đã mang thai với tình trẻ kém 12 tuổi? - Ảnh 3

Trước đó, Lệ Quyên cũng nhiều lần vướng tin đồn mang thai với Lâm Bảo Châu do bị soi vòng 2. Trong một lần chia sẻ với bạn bè về nghi vấn mang bầu, nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết: "Ôi trời, sao phải nghi với chả án, lúc nào có gì thông báo luôn chứ giấu làm gì".

Lệ Quyên lộ vòng 2 lùm lùm, bày tỏ mong muốn được mặc váy cưới, nghi vấn đã mang thai với tình trẻ kém 12 tuổi? - Ảnh 4

Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ Lệ Quyên vướng đồn đoán mang thai. Từ cuối năm 2020 đến nay, không ít lần nữ ca sĩ được cho đã có tin vui với bạn trai Lâm Bảo Châu khi những hình ảnh vòng eo như có bầu được dân tình "soi kĩ". Nhưng có vẻ như việc để lộ vòng 2 lớn bất thường chỉ là lỗi trang phục "phản chủ" mà thôi. 

 

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