Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên liên tục bị soi "bàn tay hư" đánh dấu chủ quyền với chị đẹp

Hậu trường 28/02/2022 17:22

Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên nhiều lần không ngần ngại thể hiện độ thân mật, tình tứ cùng với đó là “bàn tay hư” đánh dấu chủ quyền bạn gái.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu hiện là một trong những cặp đôi gây nhiều chú ý với khán giả. Với sự chênh lệch tuổi tác đến 12 tuổi, nữ ca sĩ và tình trẻ luôn trở thành tâm điểm "soi mói" của netizen. Mặc kệ nhiều ý kiến trái chiều, cặp đôi vẫn luôn thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau, chứng minh tình cảm vô cùng mặn nồng của mình. 

Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên liên tục bị soi 'bàn tay hư' đánh dấu chủ quyền với chị đẹp - Ảnh 1

Mới đây, trong chuyến du lịch miền Tây và thăm thú một vài thắng cảnh chùa chiền, trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình cảm bên bạn gái. Đặc biệt, nhiều khán giả để ý vô số hành động khoác vai, ôm eo tình tứ của cặp chị em do chính Lâm Bảo Châu đăng tải.

Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên liên tục bị soi 'bàn tay hư' đánh dấu chủ quyền với chị đẹp - Ảnh 2
Tình trẻ chia sẻ khoảnh khắc quàng tay vào eo Lệ Quyên trong chuyến du lịch như để "đánh dấu chủ quyền". (Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải là lần đầu Lâm Bảo Châu bị soi ra "bàn tay hư" với chị đẹp Lệ Quyên, nam diễn viên trước đây cũng từng nhiều bị bắt gặp những khoảnh khắc "tình bể bình", đặc biệt là vị trí để tay trong bức ảnh chụp cùng bạn gái khá thoải mái, làm người xem có phần "đỏ mặt".

Trước đó, "nữ hoàng phòng trà" cũng khoe bức ảnh check-in trong xe ô tô. Lệ Quyên chọn góc máy từ trên xuống vừa phô diễn được bộ đồ hiệu kèm chiếc nhẫn kim cương và đồng hồ trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, dân tình còn chú ý đến bàn tay đang đặt trên đùi cô. Chẳng cần nói nhiều, hẳn ai cũng đoán ra là của tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu.

 

Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên liên tục bị soi 'bàn tay hư' đánh dấu chủ quyền với chị đẹp - Ảnh 3

 

Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên liên tục bị soi 'bàn tay hư' đánh dấu chủ quyền với chị đẹp - Ảnh 4

 

Tình trẻ kém 12 tuổi của Lệ Quyên liên tục bị soi 'bàn tay hư' đánh dấu chủ quyền với chị đẹp - Ảnh 5

Lâm Bảo Châu thời gian gần đây liên tục bị “soi” thái độ thờ ơ, lộ rõ biểu cảm chán chường khi ở bên Lệ Quyên. Tuy nhiên, sau khi những tin đồn không hay nổ ra, Lệ Quyên cũng liên tục có động thái bênh vực bạn trai của mình. Cô còn đăng tải nhiều hình ảnh hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu, chứng minh tình cảm cả hai vẫn đang mặn nồng.

Tình trẻ kém 12 tuổi liên tục bị soi thái độ "không thiết tha", Lệ Quyên khẳng định "cứ vậy là đủ"

Tình trẻ kém 12 tuổi liên tục bị soi thái độ "không thiết tha", Lệ Quyên khẳng định "cứ vậy là đủ"

Dù tình trẻ Lâm Bảo Châu liên tục bị cư dân mạng soi thái độ lạnh lùng vô cảm khi bên cạnh Lệ Quyên, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn khẳng định cả hai chỉ cần "tiếp tục như vậy" là đủ.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu

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