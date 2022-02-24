Tình trẻ kém 12 tuổi liên tục bị soi thái độ "không thiết tha", Lệ Quyên khẳng định "cứ vậy là đủ"

Dù tình trẻ Lâm Bảo Châu liên tục bị cư dân mạng soi thái độ lạnh lùng vô cảm khi bên cạnh Lệ Quyên, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn khẳng định cả hai chỉ cần "tiếp tục như vậy" là đủ.

Sau khi ly hôn đại gia Đức Huy, Lệ Quyên công khai việc hẹn hò với tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Thời gian đầu, cặp đôi chị em của showbiz nhận được nhiều sự ủng hộ của dân tình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lâm Bảo Châu liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhất cử nhất động của anh chàng mỗi khi đi với Lệ Quyên đều bị "soi" nhiệt tình. Nhiều lần xuất hiện bên Lệ Quyên, tình trẻ bị dân tình soi ra những hành động không thiết tha, mặn mà gì với chị đẹp như: cắm mặt vào điện thoại, biểu cảm lạnh lùng thờ ơ. Thậm chí, trong chính những màn phát "cẩu lương" trên trang cá nhân của chính chủ, anh chàng vẫn bị soi ra gương mặt "chẳng có tí gì gọi là tình yêu..." khi chụp hình cùng Lệ Quyên.

Liên tục xuất hiện những ý kiến trái chiều về tình trẻ, Lệ Quyên nhiều lần có động thái bênh vực anh chàng. Dù chỉ nói vu vơ nhưng nhiều người cho rằng những lời này chính là cách nữ ca sĩ bênh vực và thể hiện tình cảm với Lâm Bảo Châu. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải bức hình bản thân đang dựa người vào Lâm Bảo Châu rất tình tứ. Tuy nhiên, đáng chú ý chính là dòng trạng thái của giọng ca "Nếu như ngày đó", theo đó, nữ ca sĩ khẳng định mình và bạn trai rất đồng điệu và chỉ cần cứ thế là đủ: "Sự đồng điệu giúp chúng ta nương tựa nhau để sẻ chia khóc cười. Không có giới hạn nào cả, cứ thế nhẹ nhàng đi chung đường. Người ta không thiếu tình yêu để chia tay mà thường thiếu tình bạn nên xa nhau. Cứ thế nhé", Lệ Quyên viết.

Bên dưới phần bình luận, Lâm Bảo Châu cũng nhanh chóng xuất hiện và để lại comment tương tác. Anh chàng để lại 2 chữ "Mẹ Bông" cùng biểu tượng trái tim ngọt ngào, đáp lại, câu trả lời cũng toàn trái tim của Lệ Quyên là đủ hiểu cả hai vẫn đang vô cùng hạnh phúc mặc cho những thị phi về chuyện tình cảm liên tục bủa vây. Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ bênh vực tình trẻ, cách đây không lâu, đáp lại một bình luận cho rằng Lâm Bảo Châu chỉ đang lợi dụng tiền bạc của Lệ Quyên, nữ ca sĩ đã giận đùng đùng đáp: "Lại thấy thương loại người mở mồm ra là tiền, thèm tiền nên nghĩ ai cũng như mình có khổ không? Lo cho cái thân mình đi, đàn bà con gái mà đi bình luận dạo, cay nghiệt ganh tị thế này cho ăn vàng cũng bất hạnh. Lâu lắm mới vả vào mồm chim lợn cho bớt nhảm nhé". Đến thời điểm hiện tại, bất chấp nhiều ồn ào, cặp đôi lệch tuổi đã gắn bó với nhau là hơn 1 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tre-kem-12-tuoi-lien-tuc-bi-soi-thai-do-khong-thiet-tha-le-quyen-khang-dinh-cu-vay-la-du-451842.html