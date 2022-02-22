Mới đây, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên vừa khiến dân tình náo loạn khi thay đổi cách xưng hô với tình trẻ. Thực hư thế nào.

Chuyện tình Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu sau khi công khai đã nhận về nhiều sự ủng hộ từ dư luận. Cặp đôi cũng không gần ngại khoe các khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Quyên đã có bài viết tâm tình về cuộc sống. Theo đó, cô chia sẻ: "Thứ 2 (ngày thứ 2 sau 48 tiếng). Cuộc sống vẫn tiếp diễn, phải tiếp diễn để ta nếm trải đầy đủ mùi vị nhỉ...

Ừ thì thế...vẫn thế...cứ thế. Có những âm thanh thân quen như hơi thở giờ mơ hồ mà ta vẫn ngóng chờ...Mãi chờ." Bài viết của Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, bên dưới bài viết, khi người tình Lâm Bảo Châu bình luận "Mãi chờ" thì "nữ hoàng phòng trà" cũng có màn đáp trả khiến dân tình dậy sóng khi thay đổi cách xưng hô, gọi anh là "bố Bông".

Màn bình luận qua lại của cặp đôi khiến dân tình dậy sóng - Ảnh: Chụp màn hình Cách của nữ ca sĩ gọi tình trẻ giống với cách những đôi bố mẹ bỉm xưng hô. Chính từ chi tiết này, nhiều netizen đã cho rằng, cặp đôi đã có tin vui. Tuy nhiên, thực tế, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang nuôi cùng 1 chú mèo tên Bông. Kiểu gọi nhau thế này có thể hiện là một cách thể hiện tình cảm của cả hai dành cho thú cưng. Chú mèo của cặp đôi - Ảnh: FBNV Trước đó, Lệ Quyên cũng nhiều lần dính nghi án có thai với tình trẻ khi xuất hiện với vòng 2 to bất thường nhưng tất cả đều được cô khéo léo phủ nhận. Lê Quyên từng nhiều lần vướng nghi vấn bầu bí nhưng đều khéo lép phủ nhận - Ảnh: Internet Hiện tại, Lê Quyên đang có cuộc sống viên mãn bên Lâm Bảo Châu trong ngôi biệt thự hoành tráng. Hỷ sự của cặp đôi này luôn là thứ các fan ngóng chờ.

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