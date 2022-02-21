NSND Lan Hương dương tính với Covid-19: 'Ngoáy buổi chiều một vạch mà tối đến về nhà đã 2 vạch'

Hậu trường 21/02/2022 17:30

NSND Lan Hương bất ngờ phát hiện mắc Covid-19, dự án phim mới bị hoãn lại cho đến khi tình hình sức khỏe nữ nghệ sĩ tốt hơn.

Cách đây 2 ngày NSND Lan Hương chia sẻ ảnh khai máy đầu năm trong tạo hình bà Hiền ở phần 2 phim Thương ngày nắng về. Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Lan Hương đã chia sẻ hình ảnh mình test Covid-19 và nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả.

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Hình ảnh text Covid-19 được NSND Lan Hương chia sẻ trên trang cá nhân ngày 21/2 - Ảnh: FBNV

Được biết, Lan Hương đã dương tính với Covid-19. Bên dưới phần bình luận, nữ nghệ sĩ cho biết: "Không ăn thua nhé. Ngoáy buổi chiều một vạch mà tối đến về nhà đã 2 vạch".

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Chia sẻ của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, NSND Lan Hương cho biết hôm nay tình hình sức khỏe của chị đã ổn hơn, hết sốt và chỉ còn ho, mất tiếng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ kế hoạch quay ngày 21/2 với đoàn phim cũng phải hoãn cho đến khi tình hình sức khỏe tốt hơn. 

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 NSND Lan Hương trong 'Thương ngày nắng về' - Ảnh: Internet

Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp. Trước NSND Lan Hương, diễn viên Minh Thu (vai Hải) ở Phố trong làng cũng đã nhiễm Covid-19 nên không thể thực hiện các cảnh trong tập cuối. Thu Quỳnh cũng bị mắc Covid-19 cách đây không lâu còn Huyền Lizzie thì mới hồi phục sau 10 ngày nhiễm bệnh và cũng đã quay lại với phim trường. 

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